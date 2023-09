Dispariţia tichetelor! Banii de masă se duc pe jocuri de noroc, cei de vacanţă, pe plajele bulgăreşti

Mult râvnitele tichete (de vacanţă, de masă, de creşă/educaţionale etc.) ar putea deveni istorie în această iarnă. Presate de Uniunea/Comisia Europeană să reducă deficitul bugetar, autorităţile de la Bucureşti se gândesc fie să înlocuiască aceste tichete cu bani, asupra cărora să aplice toate taxele şi impozitele, fie să le acorde doar în anumite condiţii. Ce „bucurie”!Foarte probabil, în pachetul de măsuri fiscale de toamnă, menit a reduce deficitul bugetar, se va regăsi şi o prevedere conform căreia tichetele de masă se vor acorda în bani. Şi să nu vă gândiţi cumva că, astfel, veţi avea mai mulţi bani în buzunar. Din contră, veţi avea mai puţini, pentru că sumei respective i se vor aplica toate angaralele, iar unica satisfacţie ar fi că le veţi putea schimba destinaţia. Un calcul eronat, care va crea dezechilibre nu numai individuale, ci şi la nivel macro, în industria HoReCa.„Acordarea de tichete în bani ar fi o măsură absurdă. De mai bine de două decenii, peste trei milioane de salariaţi beneficiază de aceste tichete care le asigură masa de prânz, iar prin modificarea anunţată, se deschide cutia Pandorei. Mai mult ca sigur, banii îşi vor schimba destinaţia, nu vor mai fi folosiţi pentru masă, ci vor ajunge în alte zone ale economiei, cum ar fi, de exemplu, pariurile sportive, jocurile de noroc.De aceea, solicităm păstrarea sistemului existent, cardurile specifice de tichete de masă”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, 11 septembrie, de organizaţia HORA.Reprezentanţii HoReCa menţionează, totodată, că „tichetele de masă nu sunt un moft, ci reprezintă o modalitate de protecţie a angajaţilor, care trebuie să mănânce la prânz”.În plus, companiile din zona de servicii de servire a mesei ar putea înregistra o scădere substanţială a cifrei de afaceri care, cel mai probabil, va fi urmată de reduceri de locuri de muncă şi de oprire a investiţiilor.„Pentru noi, tichetele de masă înseamnă foarte mult în economia generală, faptul că am acceptat plata cu acest instrument ne-a sporit vânzările. Renunţarea la tichete va veni la pachet cu renunţarea la masă, oamenii se vor vedea cu - teoretic - bani mai mulţi în buzunar şi vor face altceva cu ei: haine, băutură, excursii etc.Având încasări mai mici, va trebui să regândim bugetul şi e foarte posibil să ajungem la reduceri de personal. Dezvoltarea va fi tot mai dificilă, oprim investiţiile, să vedem cum ne vom menţine pe linia de plutire”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion A., un constănţean cu afaceri în industria HoReCa.Turismul românesc, lovitură-n bărbieDezechilibre de sistem ar putea fi generate şi de modificările anunţate în privinţa tichetelor de vacanţă, care fie ar putea fi acordate numai unor anumite categorii de salariaţi, fie ar putea fi înlocuite cu… bani. Sume taxate, impozitate!„Tichetele de vacanţă au fost gândite cu dublu impact. Pe de o parte, ca măsură socială, de protecţie a salariatului, care să beneficieze de câteva zile de concediu, iar pe de altă parte, pentru a oferi o mână de ajutor turismului românesc.Suma acordată, în cuantum de 1.450 lei/an, nu este una fabuloasă, dacă privim chestiunea la nivel individual, dar, la nivel macro, vă spun cu certitudine că acordarea acestor tichete a salvat multe afaceri. E important ca banii să rămână în ţară, peste valoarea acelor tichete, oamenii mai puneau altă mie de lei şi încropeau o vacanţă. Repet, bani cheltuiţi în România, o infuzie de capital vizibilă în turism.S-a anunţat la un moment dat că tichetele de vacanţă vor fi acordate şi în mediul privat, nu s-a mai auzit nimic de această iniţiativă. Mai mult, bugetarii cu salarii de peste 10.000 de lei n-ar mai primi acest bonus sau ar putea fi înlocuit cu bani. În mod precis, acei bani vor fi pierduţi de turismul românesc. Oamenii vor merge în Grecia, Turcia sau Bulgaria, atraşi de ofertele all-inclusive, pe care un operator autohton nu are cum să le susţină. Noi funcţionăm două, trei luni maximum pe an, iar în ţările enumerate sunt unităţi deschise chiar şi 365 de zile pe an! Au alt volum, de aceea îşi pot permite şi preţuri mai mici”, ne explică Dragoş D., patronul unui complex turistic din sudul litoralului.„România educată” - ce glumă bună!În privinţa tichetelor de creşă/educative, chiar nu mai este niciun comentariu de făcut. „România educată” s-a transformat de mult în „România eşuată”, mai marii zilei nu dau doi bani pe învăţământ, doar se pozează, ca nişte papiţoi, în prima zi de şcoală, ce să mai vorbim despre amărâtele de tichete…