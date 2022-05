A început recrutarea de soldați gradați profesioniști. "Sunt peticeli, trebuie să investească în oameni!"

Ministerul Apărării Naționale a anunțat demararea recrutării de soldați gradați profesioniști în Armata României. Sunt disponibile 1.049 de locuri, pentru seria de formare din acest an, în mai multe județe, inclusiv la Constanța. În acest timp, soldați gradați profesioniști cu vechime semnalează că sistemul militar se confruntă cu grave neajunsuri, printre care și proasta salarizare a celor de la baza ierarhiei militare. „Vor să angajeze oameni, dar cum îi vor ține? Pleacă mulți deja, sătui de salariile mai mici decât ale muncitorilor necalificați!”, spun militarii.



Mai-marii Armatei României fac demersuri pentru a crește numărul românilor cu pregătire militară. Este de înțeles, în contextul conflictului armat de la granițele țării. Drept pentru care, după ce în urmă cu puțin timp ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, anunța că se dorește ca în următorii patru – cinci ani să se aducă în zona de rezervă activă a Armatei în jur de 10.000 de voluntari, de la începutul lunii mai s-a realizat un alt pas pentru creșterea capacității structurii militare: s-a dat drumul unei noi serii de angajări de soldați gradați profesioniști. Potrivit reprezentanților Ministerului Apărării Naționale, este vorba despre 1.049 de locuri, pentru seria de formare din 2022, care sunt în județele: Alba, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Brăila, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Galaţi, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Iaşi, Ialomiţa, Maramureş, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Suceava, Timiş, Tulcea, Vrancea, Vâlcea, Vaslui şi în Bucureşti. Perioada de înscriere este 2 mai – 17 iunie 2022, iar cei interesați pot obține mai multe informații despre înscriere la biroul de informare – recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul.







„Concursul este pe post, nu pe numărul total de locuri”





Cât privește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească, prezentăm câteva dintre acestea: să aibă cetățenie română, între 18 și 45 de ani, să fie absolvenţi cel puţin ai primilor doi ani de studiu din învăţământul secundar superior, să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C - candidaţii care optează pentru arma "auto" şi/sau pentru specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu”; să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate; să fie absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a instituţiei de învăţământ - candidaţii care optează pentru profesia de soldat/gradat profesionist în arma „aviaţie”, specialitatea militară „însoţitor de bord – paramedic”, să promoveze probele de selecție etc. De menționat, că pentru locurile la Forțele pentru Operații Speciale, înscrierea și depunerea dosarelor de candidat se realizează la unitățile desemnate, conform arondării teritoriale a structurilor acestor forțe.





„Concursul este pe post, nu pe total locuri. Fiecare candidat va intra în competiţie, pentru locul ales, cu ceilalţi candidaţi care au ales acelaşi post. Va ocupa locul acel candidat care va avea cel mai mare punctaj”, au precizat reprezentanții ministerului de resort.







SGP-iști noi, la probleme vechi





În vreme ce conducerea Armatei face demersuri pentru mărirea efectivelor, soldații gradați profesioniști cu vechime își exprimă în continuare, cu insistență, nemulțumirile privind neajunsurile din sistem. „Dacă nu vor mări veniturile unui soldat gradat profesionist, vor face degeaba aceste sesiuni de formare. Tinerii pleacă după câteva luni, când constată că iau în mână puțin peste 2.100 de lei, cu toate sporurile. Fără sporuri, venitul este în jur de 1.530 de lei, nu poți să-ți faci niciun credit la bancă, nu ai suficient nici să trăiești de pe o zi pe alta. Sunt foarte multe probleme de rezolvat, începând cu Statutul Unitar și terminând cu cele financiare. Norma de hrană nu a crescut, deși toate prețurile s-au scumpit, banii de chirie pe care îi dau nu acoperă nici măcar un sfert din suma cerută celor veniți din alte părți ale țării. Pleacă mulți din aceste cauze, iar soluția nu este să aducă alți oameni, ci să rezolve mai întâi neajunsurile din sistem. Vor investiții, să investească mai întâi în oameni”, ne-au semnalat surse din rândul soldaților gradați profesioniști.