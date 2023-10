CSAT a decis formarea unui grup pentru lupta împotriva drogurilor

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a decis constituirea unui grup de lucru interinstituțional sub coordonarea Guvernului României, care se va ocupa de „lupta împotriva drogurilor”.







Noua entitate are misiunea de a „elabora un plan comun de acțiune, care va cuprinde obiectivele, măsurile de ordin general și particular, sarcinile și responsabilitățile concrete în scopul prevenirii și al combaterii eficiente a riscurilor generate de traficul și consumul de droguri la adresa siguranței individuale și colective”, transmite Administrația Prezidențială.







Grupul va fi format din secretari de stat, nominalizați de către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, reprezentanți ai Serviciului Român de Informații, procurori desemnați de către Ministerul Public și specialiști din instituțiile angrenate.







Consumul de droguri și alte substanțe psihoactive de către tineri și elevi, a fost principala temă analizată în CSAT, sub semnul riscului major la adresa siguranței individuale și naționale.







Gestionarea fenomenului prevenirii și combaterii consumului de droguri în rândul tinerilor și al elevilor, inclusiv tratamentul de specialitate, reabilitarea, reintegrarea socială și recuperarea, presupune un efort național conjugat, multidisciplinar, cu implicarea instituțiilor din arcul guvernamental, a serviciilor de informații, a structurilor Ministerului Public, a autorităților locale și a societății civile. Nu în ultimul rând, familia consumatorilor este deosebit de importantă și are un rol esențial în acest proces complex, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.







În CSAT s-a mai stabilit și linia de acțiuni a Guvernului României pentru consolidarea autorităților care sunt direct responsabile de combaterea unor fenomene infracționale grave, printre care și traficul și consumul de droguri:

– analizarea cadrului legislativ care vizează traficul și consumul de droguri și formularea, cu celeritate, de propuneri privind modificarea și completarea actelor normative pentru eliminarea lacunelor legislative și limitarea posibilităților de interpretare speculativă a prevederilor legale;







– garantarea unui cadru instituțional sanitar corespunzător, coerent și eficient care să asigure extinderea accesului la tratament și la serviciile pentru recuperare, investigații specifice și măsuri integrate de protecție împotriva riscurilor asociate consumului de substanțe stupefiante în rândul elevilor și al tinerilor;







– implementarea cu rigurozitate a Planului Național Cadru de Acțiune privind siguranța școlară, mecanism de cooperare care prevede, alături de măsurile pentru asigurarea unui climat optim în unitățile de învățământ, pentru elevi și cadrele didactice, și măsuri concrete în problematica drogurilor, precum și a Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale în domeniul drogurilor 2022-2026.







Prima decizie a Cabinetului Ciolacu, după CSAT







După reuniunea CSAT, în ședința Guvernului a intrat pe agendă un act normativ prin care se mărește schema de personal de la secția antidrog din cadrul DIICOT. Crește numărul cu încă 25 posturi.







Premierul Ciolacu a anunțat la începutul ședinței că este decis să acționeze „mult mai eficient împotriva rețelelor de traficanți”.







În prezent sunt doar 16 oameni care se ocupă la nivel central de droguri, este evident că erau copleșiți de realitate. De altfel, am participat mai devreme la reuniunea CSAT în care am discutat tocmai acest fenomen. Suntem deciși să acționam mult mai eficient împotriva rețelelor de traficanți! Și am văzut zilele trecute semne că se poate: anchetatorii români au mers pe urma unei astfel de rețele până în Ucraina și au destructurat-o.