GALERIE FOTO. SENS GIRATORIU DESFIINȚAT ÎN CONSTANȚA. Primăria explică motivul: „Nu asigura elementele geometrice!”

Constănțenii care au circulat, zilele acestea, pe bulevardul 1 Decembrie 1918 au avut parte de o surpriză. Neplăcută, au reclamat unii dintre ei: sensul giratoriu de la intersecția arterelor 1 Decembrie 1918 și București a fost desființat, luni, 10 luni. „Încă o zonă unde haosul stăpânește traficul. Am avut surpriza, circulând pe strada București, să constat că la intersecția cu 1 Decembrie 1918 nu mai pot vira la stânga, spre zona Dacia, ci sunt obligat să virez dreapta, spre Gară. Pentru ce a fost necesară această măsură? Mai mult încurcă traficul și așa aglomerat de pe 1 Decembrie 1918 – Alexandru Lăpușneanu”, ne-a semnalat Bogdan I., un constănțean revoltat.De altfel, nu a fost singurul care a semnalat neplăcerile cauzate. „Nu mai știi pe unde să circuli, prin Constanța. Pe unele străzi se rașchetează asfaltul, pe altele se toarnă astfel, pe altele sunt desființate peste noapte sensuri giratorii! Mi s-a întâmplat luni, am vrut să fac sensul pentru a merge la supermarket și am constatat că nu se mai poate! Unde vom putea să virăm pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, vedem că se desființează toate sensurile giratorii!”, a semnalat și Mirela V..Referitor la decizia luată cu privire la sensul giratoriu respectiv, reprezentanții Primăriei Constanța ne-au transmis că ¬„a fost desființat întrucât nu asigura elementele geometrice, conform normativelor tehnice. Autoritățile competente analizează situația și colaborează pentru găsirea unei soluții care să permită virajul la stânga/dreapta”.Potrivit surselor noastre, se vehiculează posibilitatea ca în locul sensului giratoriu să fie realizată o intersecție semaforizată.