MApN: 30 de pompieri pleacă în Grecia cu o aeronavă militară pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure

O aeronavă C 130 Hercules din dotarea Forţelor Aeriene Române va decola, miercuri, şi va transporta 30 de pompieri care vor suplimenta efectivul pompierilor români care participă la stingerea incendiilor de pădure din Grecia.„Ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, a aprobat decolarea unei aeronave C 130 Hercules din dotarea Forţelor Aeriene Române, pe 19 iulie, în jurul orei 10.00, cu destinaţia Elefsis, Grecia, pentru a transporta 30 de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care vor suplimenta modulul de intervenţie specializat în stingerea incendiilor de pădure dislocat deja de ţara noastră în Republica Elenă”, a anunțat MApN.Specialiştii din cadrul IGSU acţionează în Grecia ca răspuns la solicitarea de sprijin transmisă de autorităţile elene prin portalul informaţional dedicat CECIS (Common Emergency Communication and Information System) al Mecanismului de protecţie civilă al UE, ca urmare a situaţiei create de extinderea incendiilor de pădure din ultimele zile.Mecanismul de protecţie civilă al Uniunii Europene coordonează răspunsul la dezastrele naturale şi provocate de om la nivelul UE, permiţând acordarea asistenţei coordonate, eficace şi rapide în sprijinul populaţiilor afectate. Acesta include o capacitate europeană de răspuns în situaţii de urgenţă, pe baza alocării voluntare în comun a resurselor alocate în prealabil de statele membre în vederea desfăşurării imediate în interiorul sau în afara UE.