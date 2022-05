Pericol pe șosele: șoferi fără permise auto sau beți, depistați de Poliția Rutieră

Polițiștii rutieri au fost prezenți pe străzi, în sfârșitul de săptămână care a trecut, prilej cu care au tras pe dreapta mai mulți șoferi surprinși încălcând normele legale. Sâmbătă, 30 aprilie, în jurul orei 15.30, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Cernavodă au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus o autoutilitară pe strada Piersicului din localitatea Mircea Vodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, duminică, 1 mai, în jurul orei 1.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier a identificat un bărbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l de alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.În aceeași zi, în jurul orei 1.30, polițiști din cadrul Secției 2 Poliție au identificat un bărbat, de 32 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu din municipiul Constanța, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,88 mg/l de alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Totodată, în jurul orei 21.30, polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat un bărbat, de 59 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,99 mg/l de alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.