Polițiștii au continuat acțiunile pe linia consumului de droguri la volan

Noaptea trecută, polițiștii rutieri constănțeni, sprijiniți de polițiști rutieri ai Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și ai altor inspectorate de poliție județene din țară au desfășurat o acțiune cu efective mărite pentru prevenirea și combaterea consumului de alcool și substanțe psihoactive la volan.Astfel, aproximativ 1.200 de conducători auto au fost testați cu aparatele etilotest și drug-test.În urma activităților, au fost aplicate 22 de sancțiuni contravenționale, dintre care 10 pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice (sub limita de infracțiune), conducătorilor auto fiindu-le reținut, în vederea suspendării, permisul de conducere.De asemenea, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare.Totodată, polițiștii rutieri au constatat 24 de infracțiuni, dintre care 15 pentru conducere sub influența substanțelor psihoactive, 5 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 3 pentru conducere cu permisul suspendat și unul pentru refuz de recoltare a mostrelor biologice de sânge.La activități au participat și specialiști ai Agenției Naționale Antidrog Constanța, pentru consilierea conducătorilor auto depistați sub influența substanțelor psihoactive.