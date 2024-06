Șofer beat, depistat de polițiștii de frontieră în Portul Constanța

Bărbatul depistat, în vârstă de 44 de ani, a fost găsit la volanul unui autovehicul, aflat în Portul Constanța, în zona porții de acces numărul 6.





Potrivit informațiilor oferite de autorități, cu ocazia verificărilor efectuate s-a constatat că bărbatul emana halenă alcoolică, motiv pentru care s-a solicitat sprijinul unui echipaj de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, iar în urma testării rezultatul a fost de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.





Persoana în cauză a fost condusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru prelevare de probe biologice de sânge.





În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Constanța, continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice.





