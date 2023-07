Șoseaua „pe care mulți parcă vor dinadins să moară”, aglomerată din cauza podului de la Brăila

„Vor fi mari probleme în circulație, deja au început să fie semne clare, mai ales la sfârșit de săptămână! Ieșirea de pe pod spre localitatea Măcin trebuie lățită la două benzi pe sens, la fel și pe șoselele spre Tulcea și spre Constanța. În mijlocul orașului Măcin este o străduță cu o bandă pe sens, care duce fie spre DN 22D, spre Două Cantoane, fie în DE 87, spre Tulcea. Este aglomerație! Jumătate de țară vrea să ajungă la mare, la Constanța, alege să traverseze noul pod și se aglomerează DN 22”, ne-a semnalat tulceanul Marian Ivanov. Problemele nu se opresc aici. Șoseaua care leagă Constanța de Tulcea, poarta de intrare în Delta Dunării, a fost considerată mereu una „problematică”, având în vedere că pe ea sunt întâlniți mulți șoferi care circulă cu viteză și adepți ai depășirilor periculoase. Localnicii spun că, de când s-a deschis podul, numărul acestora a crescut considerabil.





„Fac aproape zilnic drumul dinspre Mihai Viteazu spre Constanța și invers și pot să vă spun că ne așteaptă zile grele! Deja mă gândesc ce alte rute să folosesc, pentru a evita DN 22. Oamenii sunt curioși cum este noul pod, vor să vină la mare, așa că urmează acest traseu: podul de la Brăila – Tulcea – DN 22 – Constanța. Șoseaua este reabilitată, este ca-n palmă și îi «îmbie» parcă să calce accelerația! Vezi zilnic mașini cu numere de Iași, Galați, Brăila, Suceava etc care trec cu mult peste 100 km/h. Dar numărul lor este mare, se formează coloane, oamenii vor să ajungă mai repede la plajă, așa că intră în depășiri fără să se asigure, mai ales că pe șoseaua aceasta sunt multe curbe cu vizibilitate redusă”, ne-a semnalat Cornel S..



Poliția promite acțiuni de amploare





Se impune precizat că, de dată recentă, un grav accident rutier a avut loc în apropierea intersecției cunoscute drept Două Cantoane. În urma impactului frontal dintre două autoturisme – martorii spun că incidentul a avut loc, cel mai probabil, din cauza unei depășiri periculoase - , patru persoane au fost rănite, iar una a rămas încarcerată.





„Pe șoseaua asta sunt mulți care parcă vor dinadins să moară. Am făcut duminică drumul Constanța – Tulcea și de două ori am evitat un accident. Nu au răbdare, intră în depășiri urâte, căci nu le place să meargă în coloană! Dar nu ai ce face, deja sunt foarte mulți care vin dinspre Brăila și Galați și se formează coloană!”, ne-a transmis și George C., un constănțean care călătorește frecvent pe drumul menționat.





Aspectele relatate sunt avute în vedere și de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, ai cărui reprezentanți ne-au precizat că și vara aceasta, precum verile trecute, vor fi organizate numeroase acțiuni pe DN 22, ca și pe celelalte drumuri naționale, pentru depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație.





„Pe toate drumurile naționale din județul Constanța, polițiștii rutieri organizează acțiuni punctuale și periodice, în zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră.





Pe DN 22 Constanța – Tulcea, Serviciul Rutier Constanța organizează periodic, în colaborare cu Serviciul Rutier Tulcea, acțiuni pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, în principal pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză sau efectuează depășiri neregulamentare”, au precizat reprezentanții IPJ Constanța.



Pe când drumurile expres promise în Dobrogea?





Dar soluția reală ar fi realizarea drumurilor expres Brăila – Tulcea și Constanța – Tulcea. Ambele au fost anunțate de Ministerul Transporturilor în 2020, pentru ambele au fost semnate la vremea respectivă contracte pentru studii de fezabilitate și... în acest punct au rămas proiectele. De altfel, în urmă cu câteva luni, primarul municipiului Tulcea, Ștefan Ilie, a transmis o solicitare către ministerul respectiv prin care a cerut grăbirea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.





Podul construit peste Dunăre la Brăila, „Golden Gate-ul de România”, cum a fost „botezat” de unii, având în vedere că este al treilea ca dimensiune din Europa, a fost dat în folosință la începutul lunii iulie și a deschis o nouă cale de acces către litoralul românesc. Ce se întâmplă însă pe arterele rutiere din județele Tulcea și Constanța, după deschiderea acestei noi căi de tranzit spre plajă? Atât șoferii autohtoni, cât și locuitorii din comunitățile tranzitate spun că, de câteva săptămâni, nevoia realizării drumului expres Constanța – Tulcea este din ce în ce mai stringentă!