Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” înfruntă provocările Atlanticului, în drum spre Constanţa

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” se întoarce acasă, la Constanţa, bifând deja prima etapă a marşului către ţară. Nava militară, la comanda căreia se află locotenent-comandorul Denis Giubernea, a plecat din portul scoțian Rosyth, pe 15 noiembrie. Plecarea din Scoția și sosirea la destinația intermediară, Le Havre, pe Sena, în Franța, au fost marcate de condiții meteorologice nefavorabile, însă echipajul M 270 a demonstrat determinare și profesionalism în fața acestor obstacole. Escala franceză a oferit echipajului posibilitatea refacerii capacităților pentru următoarea etapă de marș, provocarea Atlanticului și tranzitarea golfului Biscaya.







Comandantul navei, locotenent-comandorul Denis Giubernea, citat de Forţele Navale Române, a oferit o privire în culisele antrenamentelor echipajului. „Am parcurs o perioadă foarte intensă de pregătire, printr-un proces amplu de instruire, având la bază cele patru părți componente ale acesteia: instrucția individuală, instrucția colectivă, instruirea teoretică și, bineînțeles, instruirea practică”, a mărturisit acesta.







Totodată, el a subliniat importanța acestei achiziții pentru securitatea maritimă a regiunii și a afirmat:







„Echipajul vânătorului de mine M 270 «Slt. Ion Ghiculescu» a absolvit examenul și a devenit astfel o echipă performantă, gata de îndeplinirea misiunilor ordonate. Nu i-a fost nimănui ușor, acest lucru este cert, dar știm ce provocări ne așteaptă în Marea Neagră. Minele aflate în derivă reprezintă o amenințare iminentă, o amenințare directă pentru statele din zonă și pentru liniile de comunicații maritime. Această achiziție, cu siguranță, va permite României, prin Forțele Navale să rămână un Aliat cheie al NATO și să aibă o contribuție directă la securitatea maritimă a regiunii”, a punctat Lt.cdor Denis Giubernea, citat de Forţele Navale Române.







Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” a executat miercuri, 15 noiembrie, manevra de ieșire din șantierul naval Babcock din portul scoțian Rosyth, pentru a lua cap-compas portul militar Constanța, unde va intra în organica Divizionului 146 Nave Minare-Deminare. Nava are un echipaj de bază format din 40 de marinari militari, care s-au instruit, timp de trei luni, sub coordonarea echipei Fleet Operational Standards and Training (FOST), structura Marinei Regale Britanice,

Vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu”, fost HMS Blyth în Marina Regală Britanică, este primul dintre cele două vânătoare de mine prevăzute să fie livrate prin acordul de tip guvern la guvern, încheiat între România și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord.













