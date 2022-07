VESTE BUNĂ pentru constănțeni: primele refugii vor fi în stațiile de autobuz până la sfârșitul lui septembrie

Mai bine de un an și jumătate fără refugii în stațiile de autobuz din municipiul Constanța și mai multe licitații organizate de Primăria Constanța pentru achiziționarea lor. Primarul Vergil Chițac a anunțat, luni, 25 iulie, că în curând refugiile vor apărea pe trotuarele Constanței. "Pentru prima dată după foarte mulți ani, rușinos de mulți, municipiul Constanța va avea stații de autobuz. Astăzi am semnat contractul pentru primele 125 de unități, urmând ca în aproximativ 3 săptămâni să primim o mostră. Primele 25 de stații vor fi montate până la finalul lunii septembrie, urmând ca după această dată să ne fie livrate câte 20 de unități în fiecare lună.Noile stații de autobuz sunt fabricate din materiale premium și vor spori considerabil confortul călătorilor cu transportul public. Imaginea de mai jos este o demonstrație și are titlu ilustrativ", a afirmat primarul Vergil Chițac.