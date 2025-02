Andrei Radu Dan, preşedintele Asociaţiei "Sport pentru Sănătate": "Fără mișcare, vom deveni o țară de obezi!"

- Cum îi vezi pe jucători de la ediţie la ediţie? Ce îi motivează?



- De-a lungul celor 11 ani cred că au participat peste 1.500-2.000 de jucători amatori de tenis de masă. Unii s-au lăsat, alții poate că nu și-au găsit locul în rândurile noastre, în timp ce nucleul dur participă aproape ediție de ediție. Pe aceștia din urmă îi văd ca pe niște adevărați campioni, aflați într-o continuă luptă cu ei înșiși, pentru că adevărata provocare nu este să fii mai bun decât colegul, ci decât tine însuți, cel de ieri. Adică să evoluezi permanent: fizic, psihic, moral. Este exact ceea ce facem noi aici: nu vii ca să câștigi o cupă, ci vii să demonstrezi că ești mai bun decât vechiul tu. Și întreb și eu: există oare o motivație mai mare decât aceasta? Sintetizând, nu trofeele puse în joc îi motivează, ci spiritul de competiție, autodepășirea și, de ce nu, revederea cu rivalii de la masa de joc care, de fapt, sunt prietenii care împărtășesc aceeași pasiune.



- Petreci foarte mult timp în slujba acestei asociaţii. Îţi mai rămâne timp şi pentru tine?



- Cineva zicea că timpul se scurge inexplicabil. Ce-mi place cum sună! Și că ziua are 24 de ore pentru toți. Deci depinde de noi cum ni-l gestionăm. Cu excepția faptului că trebuie să sacrific marea majoritate a weekendurilor, nu mă plâng. Însă un eveniment, și vorbim nu numai de evenimentele sportive, nu presupune numai munca în timpul evenimentului propriu-zis. Sunt activități pre și post-eveniment, iar ca totul să iasă aproape perfect trebuie să le aloci și acestora atenția și timpul cuvenit. Dar e timp pentru toate, noi să fim sănătoși și să le facem cu entuziasm!



- De cât timp are nevoie un jucător amator ca să câştige primul său trofeu? Ce calităţi îi trebuie?



- Ha, ha! Sunt unii jucători care nici până acum nu și-au adjudecat trofeul de campion, după ani și zeci de ediții în care au participat. Dar, repet, nu acesta este scopul. Dacă vine și trofeul, cu atât mai bine. Dar ca să răspund punctual la întrebare, menționez că turneul este pe nivele de joc: Liga Sporting sau nivelul 4 (amatori începători), Liga Challenge sau nivelul 3 (amatori intermediari), Liga Master sau nivelul 2 (amatori experimentați) și Superliga sau nivelul 1 (amatori avansați). Așadar, oricine își poate găsi locul la masă, numai să vrea să joace. Iar, din experiențele trecute, pot spune că un jucător nou venit în circuit, începător, poate câștiga Liga Sporting în 6-9 luni, Liga Challenge într-un an - un an și jumătate, Liga Master cam peste doi ani și Superliga în doi-trei ani. Condiția este să se antreneze constant. Sunt jucători care au evoluat de la Starter (așa cum se numea pe vechi Liga Sporting) la Superligă, dar și jucători care au rămas la același nivel, deoarece pun mâna pe paletă doar la turneele noastre.



- Ai spus de foarte multe ori că sportul înseamnă sănătate. Reuşeşti des să îţi convingi apropiaţii că acest lucru este real?



- Încerc în primul rând să mă conving pe mine! Lăsând gluma la o parte, după aproape patru-cinci ani mi-am reluat antrenamentele la sală și, sincer vă spun, deja mă simt mult mai bine, fizic și psihic. Spun asta, pentru că între timp am fost diagnosticat cu două boli cronice, pentru care mișcarea este vitală. Nu că nu aș fi făcut sport până acum.



Dacă reușesc să-i conving? Păi dacă nu eu, atunci cine?! Statul? Profu' de sport? Poate mama și tata? Toți trebuie să o facem! Dacă nu, vom deveni o țară de obezi. Încerc. Și perseverez, bucurându-mă atunci când se văd și rezultatele.



- În timpul concursurilor există foarte multă dorinţă şi ambiţie asupra jucătorilor. Rămân aceştia prieteni între ei şi în afara mesei de joc?



- Da, cu siguranță da, cum am mai zis anterior. Turneul este axat pe divertisment și socializare, nu doar pe competiția propriu-zisă, fiind o oportunitate excelentă de a cunoaște alte persoane pasionate de tenisul de masă, de sport, în general. Îmi place să cred că am creat mai mult decât o competiție sportivă dedicată unei comunități guvernate de pasiunea pentru tenisul de masă, în care predomină spiritul de fair-play și unde se leagă frumoase prietenii.



- La final, un mesaj pentru toţi oamenii care vor să facă sport pentru sănătate.



- Să fie unul cât mai scurt, că am cam lungit răspunsurile până acum. Vino la masa de joc! Alege să faci sport pentru sănătate! Ne găsiți lună de lună la Tomis Mall. Oamenii trebuie să creadă în ei, să persevereze, să-și dorească să fie din zi în zi mai buni, să nu se lase. Asta îmi doresc atât mie, cât și lor. Sport, sănătate, voie bună!





- Am demarat acest proiect acum mai bine de 13 ani, din dorința de a convinge oamenii să renunțe la viața sedentară, să aleagă mișcarea, să facă sport pentru sănătate, dar și pentru a sensibiliza și motiva opinia publică, instituțiile de stat și sectorul privat să se implice mai mult într-un domeniu neglijat în ultima perioadă. Și când zic ultima perioadă, mă refer, din păcate, la ultimii 35 de ani. Dacă am reușit nu știu, dar ceea ce știu este că suntem motivați să mergem mai departe, împreună cu membrii și cu comunitatea pe care am creat-o în acești ani.- Pasiunea mea este pentru sport, nu numai pentru tenisul de masă. În trecut, am organizat competiții de tenis de câmp, fotbal, volei, tenis-vol pe plajă (un sport inventat de mine), jocuri de societate (darts, rummy, table, şah), concursuri distractiv-sportive pentru copii și multe altele. Pentru că țelul nostru este să convingem oamenii să renunțe la sedentarism și să conştientizeze faptul că binecunoscutul îndemn pentru o viață sănătoasă „Faceți mişcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi“ nu este numai un promo obligatoriu al posturilor de radio şi de televiziune, ci și un mod de viață pe care fiecare dintre noi ar fi bine să ni-l însușim și pe care Asociaţia „Sport pentru Sănătate“ încearcă să-l promoveze. Iar chestia asta se poate face creând comunități, pentru ca oamenii care au aceeași pasiune să se împrietenească și să se motiveze reciproc. Este exact ceea ce am reușit noi prin Cupa „Sport pentru Sănătate“ la tenis de masă, aflată, iată, la a 89-a ediție și în al 11-lea an de existență.