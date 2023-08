Administrația locală din comuna Fântânele a obținut finantare PNRR pentru dotarea unei şcoli

Primarul comunei Fântânele, Adrian Ion Roșu a anunțat că localitatea Fântânele a obținut finanțare PNRR pentru proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învătământ preuniversitar și a unităților conexe”, a Școlii Gimnaziale nr. 1 Fântânele.„Împreună cu echipa pe care o conduc, cu sprijinul consilierilor locali, am reușit sa obținem finanțare pentru proiectul ce vizează dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente I.T. a Școlii Gimnaziale nr.1 Fântânele, proiect care vizează asigurarea unor condiții optime de învățământ pentru copiii din localitatea noastră. Pe lângă dotările asigurate de la bugetul local, prin implementarea acestui proiect consider ca Școala Gimnazială Fântânele va fi printre cele mai moderne scoli din județ în ceea ce privește digitalizarea” a transmis primarul comunei Fântânele, Adrian Ion Roșu.