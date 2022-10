Administraţia locală din Constanţa modernizează Parcul de la Far

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transmis printr-un mesaj postat pe pagina sa oficială de Facebook că parcul de la Far urmează să fie reabilitat. Este un proiect de amploare care va lua naştere în oraşul de la malul mării.„A venit momentul să ne aplecăm privirea și asupra Parcului de la Far, care strigă de prea mult timp după ajutor. Mă bucur să vă anunț că vom moderniza întreaga zonă în interesul pietonilor și al locuitorilor din vecinătate. Astfel, vom avea un parc modernizat, curat și civilizat, care va schimba înfățișarea întregii zone. Contractul are o valoare de aproximativ 1,3 milioane de lei (fără TVA), iar durata este de 12 luni. Termenul de realizare a lucrărilor este de 100 de zile. Suplimentar față de ce v-am explicat mai sus, am mai achiziționat servicii de urbanism, arhitectură și design. Astfel, vom avea posibilitatea reconfigurării peisagistice a spațiului în interesul tuturor categoriilor de vârstă, la cele mai înalte standarde”, a transmis Vergil Chiţac.