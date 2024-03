AUR Constanţa, despre actuala coaliţie de la guvernare. „Incompetenţa lor ne va costa scump”

La întâlnirea cu presa constănțeană organizată joi, 21 martie, la sediul filialei Constanța a partidului AUR, au participat senatoarea Evdochia Aelenei, avocata Stela Ioan şi candidatul la alegerile europarlamentare, Nicolae Vlahu.„Vreau să fac referire la Comisia Europeană care confirmă eșecul guvernării PSD și PNL. România merge într-o direcție greșită. Ţara aceasta condusă de oamenii aceștia se apropie de o catastrofă. Riscăm sa pierdem banii din PNRR. De vină ar fi lipsa reformelor, faptul că nu au reușit să taie pensiile speciale și risipesc banii către baronii locali. Comisia Europeană a spus că România merge într-o direcție greșită. Recent a venit și doamna Ursula la București pentru a cere o validare din partea PNL. Ea a venit să întocmească lista pentru europarlamentare. Prima pe listă este doamna Ramona Chiriac, care ar fi fost menajera părinților lui Iohannis. Este important de știut că ea este o susținătoare a introducerii ideologiei LGBT în şcoli. Aceasta este stabilitatea promisă de Ciolacu și Cîţu. Aşa arată România pe care vor să o guverneze încă 10 ani. Este clar că le este frică de AUR. Au asaltat ordinea de drept prin această comasare. Incompetenţa lor ne va costa scump. Trebuie să scăpăm de ei”, a declarat Nicolae Vlahu.La rândul său, Evdochia Aelenei a vorbit despre derapajele pe care, în opinia sa, PNL şi PSD le-au făcut în ultimul timp pe scena politică din România.„Partidul AUR este un partid luptător. Noi nu luptăm numai pe străzi, știm să ne luptăm și cu hârtiile. Am depus la Curtea Constituțională excepția de neconstituționalitate. Aceasta ar fi trebuit depusă de avocatul poporului. Eu am susținut-o mult pe doamna Renate Weber. Acum a rămas pe poziție, dar în poziția ghiocelului. Ea trebuia să apere drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice în raport cu autoritățile publice. Doamna a ales să nu facă nimic și atunci am depus noi această excepție de neconstituționalitate. Suntem în fața celui mai grav derapaj din ultimii 34 de ani. PNL și PSD nu mai au nicio limită și au pus la cale cea mai gravă lovitură de stat. Nu au folosit arme, nu au făcut o revoluție, dar au dat o lege neconstituțională. S-a dus cu suveranitatea. AUR nu se va lăsa și va lupta prin toate mijloacele posibile. Noi ne poziționăm împotriva acestor alegeri comasate. Au făcut asta de frica noastră. Ne-au făcut în toate felurile. Suntem un partid revoltat, care ține seamă de dorința poporului, a oamenilor de rând. Mă voi lupta pentru poporul meu”, a spus şi Evdochia Aelenei.Avocata Stela Ioan a atins problema agricultorilor din România şi, implicit, din localităţile arondate judeţului Constanţa.„Vreau să mă refer la cât de mult s-au scumpit legumele și fructele anul acesta. Este greu și costisitor să ții post. La 35 de ani de la Revoluție, România, care era grânarul Europei, are un deficit mare de produse alimentare. Suntem dependenți de importul de fructe, legume, carne și așa mai departe. Noi producem hrana curată pe care o exportăm în afară. Producem aceste materii prime în mod ecologic și le exportăm. Și noi importăm produse congelate și produse finite. Ați auzit vorbindu-se de programe pentru sprijinirea fermierilor români? Nu. S-a mers pe baza subvențiilor date de UE pentru producerea de grâu. Dacă după 1989 în România erau 10 producători de ulei, acum mai sunt patru. Dacă după 1989 aveam 160.000 de aprozare, acum numărul a scăzut de patru ori, iar în marile orașe 80 la sută din piață de desfacere a produselor alimentare este deținută de marii producători, supermarketuri sau malluri. Am primit o idee din partea unei persoane în timp ce eram pe teren cu domnul Cupșa. Să se înființeze vechile oboare, târguri, acolo unde producătorii din jurul Constanței să vină să ofere constănțenilor hrană naturală”, a declarat Stela Ioan.