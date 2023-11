Prinţul Şerban Dimitrie-Sturdza, mesaj de la Constanţa. „Daţi-ne şansa să ajungem la guvernare!”

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor, filiala Constanţa, a susţinut o conferinţă de presă la sediul din oraşul de la malul mării în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe teme de interes naţional dar şi local. La eveniment au participat prinţul Şerban Dimitrie-Sturdza, candidat la alegerile europarlamentare din 2024, avocatul Dumitru Bădrăgan, purtător de cuvânt al AUR Constanţa şi avocata Stela Ioan, coordonatorul grupului de iniţiativă din cadrul Organizaţiei de Femei AUR Constanţa.„Alianța AUR se consolidează. Ni s-au alăturat două partide, suntem încă în discuţii şi veţi afla la momentul potrivit. Acest pas este unul foarte important. Este foarte important să coagulăm opoziția împotriva a ceea ce ei au numit blocul democratic PNL-PSD. Alături de noi, pe lângă partide, vin multe personalități. Cum ar fi celebrul avocat Gheorghe Piperea. Doar împreună suntem puternici și doar împreună putem atinge o țintă. Vreau să vorbesc despre o promisiune de suflet pe care noi am făcut-o în 2020. Aceea de a nu folosi banii alocați partidelor politice decât în scopul de a-i ajuta pe români. Noi am promis construirea unui spital. Acest spital nu a putut fi realizat din cauza faptului că George Simion a primit anumite amenințări. Cu toate acestea avem caravana medicală prin care acordăm asistență medicală românilor din mediul rural total gratuit. Din banii partidelor politice, care au fost folosiți pentru binele românilor, partidul a achiziționat 20 de microbuze școlare ce urmau a fi alocate comunelor și satelor din România. Ne pasă de faptul că sistemul medical din România este în avarie. Am făcut ceea ce am promis și ne dorim mai mult. Dați-ne șansa să ajungem la guvernarea ţării și veți vedea că așa cum ne-am ținut de cuvânt până acum, ne vom ține și pe viitor”, a declarat Prinţul Şerban Dimitrie-Sturdza.La rândul ei, Stela Ioan a pus problema banilor de la fondul de rezervă de stat şi sumelor imense care au fost cheltuite pentru deplasarea preşedintelui Klaus Iohannis în Africa.„Partidul AUR a hotărât să îl cheme pe Marcel Ciolacu în Parlament pentru a da explicații cu privire la alocarea a 1,3 milioane de euro pentru Administrația Prezidențială. Ne interesează ce s-a întâmplat cu acești bani. Administrația Prezidențială refuză să arate sumele oficiale cu privire la deplasările președintelui Iohannis. Președintele a spus că va oferi o explicație. Toată lumea are impresia că acest fond de rezervă este un sac fără fund. Aceste sume de la rezerva statului sunt prevăzute în lege a se elibera doar în cazuri excepționale. La începutul anului s-au repartizat 158 de milioane de lei pentru refugiații din Ucraina. S-au alocat fonduri de 400 de milioane pentru locuințele sinistraților. Ulterior s-au alocat 1,5 milioane de lei pentru Festivalul de Teatru de la Sibiu. Între România și Republica Moldova există un acord prin care statul romans-a angajat să ofere 100 de milioane de euro fraţilor noştri. Se fac promisiuni de creștere a pensiilor și a salariilor și auzim tot mai des, în lipsa unei rectificări bugetare, că luăm bani de la rezerva statului. Rezerva statului este pentru situații excepționale. Dacă noi plătim de la rezerva de stat salarii și creșteri de pensii, de unde vom mai avea bani pentru situații excepționale?”, a spus Stela Ioan.Dumitru Bădrăgan: „Mergem la Primărie cu Ovidiu Cupşa”Avocatul Dumitru Bădrăgan a transmis public faptul că Ovidiu Cupşa va fi candidatul AUR la Primăria Constanţa. Totuşi, nu este încă nimic „bătut în cuie” pentru că acesta trebuie să fie validat şi la nivel naţional. Totodată, prinţul Şerban Dimitrie Sturdza a admis că în acest moment Ovidiu Cupşa este singura soluţie pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa.„Vom merge la primărie cu domnul Ovidiu Cupșa. El își dorește, dar trebuie să se poarte discuții și la nivel național”, a fost anunţul lui Dumitru Bădrăgan.