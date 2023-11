În aceste momente, Partidul AUR, filiala Constanța, organizează o conferință de presă la sediul partidului.







În cadrul evenimentului, vor fi dezbătute probleme de interes local și național, la conferință participând Prințul Șerban Dimitrie Sturdza - candidat din partea AUR Constanța la alegerile europarlamentare, avocat Stela Ioan - coordonator grup inițiativă organizația femei AUR Constanța și avocat Dumitru Bădrăgan - purtător de cuvânt AUR Constanța.







Stela Ioan: "Partidul AUR a hotărât să îl cheme pe Marcel Ciolacu în Parlament pentru a da explicații cu privire la alocarea a 1,3 milioane de euro pentru administrația prezidențială. Ne interesează ce s-a întâmplat cu acești bani. Administrația Prezidențială refuză să arate sumele oficiale cu privire la deplasările președintelui Iohannis. Președintele a spus că va oferi o explicație. Toată lumea are impresia ca acest fond de rezervă este un sac fără fund. Aceste sume de la rezerva statului sunt prevăzute în lege a se elibera doar în cazuri excepționale. La începutul anului s-au repartizat 158 de milioane de lei pentru refugiații din Ucraina. S-au alocat fonduri de 400 de milioane pentru locuințele sinistraților. Ulterior s-au alocat 1, 5 milioane de lei pentru Festivalul de Teatru de la Sibiu. Între România și Republica Moldova există un acord prin care statul roman s-a angajat să ofere 100 de milioane de euro. În ultimele luni au fost alocați bani pentru plata cheltuielilor. Pentru finanțarea UAT urilor și pentru plata salariilor. Pe deoparte se fac promisiuni de creștere a pensiilor și a salariilor și auzim tot mai des, în lipsa unei rectificări bugetare, că luăm bani de la rezerva statului. Rezerva statului este pentru situații excepționale. Dacă noi plătim de la rezerva de stat salarii și creșteri de pensii, de unde vom mai avea bani pentru situații excepționale? În scopul acesta AUR îl va chema pe premier pentru a explica care este treaba cu aceste sume. Am observat câte deplasări s-au facut în ultimul timp. Vedem acest turneu din Africa al președintelui. Să ne spună dacă în urma acestor vizite s-au încheiat niște acorduri bilaterale. Dacă s-au dus doar în scop turistic, nu este în regula. De asemenea vom intreba și dacă administrația prezidențială s-a consultat cu premierul în legătură cu aceste deplasări"







Dumitru Bădrăgan: "Pentru că de fiecare dată în preajma alegerilor unele partide s-au bătut cu pumnul în piept având în vedere transparența unor sume cheltuite, iată că nu s-a întâmplat nimic."

Șerban Dimitrie Sturdza: "Alianța AUR se consolidează. Ni s-au alăturat două partide. Acest pas este unul foarte important. Este foarte important să coagulăm opoziția împotriva a ceea ce ei au numit blocul democratic PNL-PSD. Alături de noi, pe lângă partide, vin multe personalități. Cum ar fi celebrul avocat Gheorghe Piperea. Doar împreună suntem puternici și doar împreuna putem atinge o țintă. Vreau să vorbesc despre o promisiune de suflet pe care noi am făcut-o în 2020. Aceea de a nu folosi banii alocați partidelor politice decât în scopul de a-i ajuta pe români. Noi am promis construirea unui spital. Acest spital nu a putut fi realizat din cauza faptului că George Simion a primit anumite amenințări. Cu toate acestea avem caravana medicală prin care acordăm asistență medicală românilor din mediul rural total gratuit. Din banii partidelor politice, care au fost folosiți pentru binele românilor, partidul a achiziționat 20 de microbuze școlare ce urmau a fi alocate comunelor și satelor din România. Acest lucru a fost împiedicat și din păcate constatăm ca în județul Iași un copil si-a pierdut viața în apropierea podului Iloaiei. Acest copil nu a mai avut loc în microbuz și a mers pe jos. A fost lovit de un tren și a murit. E nevoie sa ne îndreptăm atenția către tineri dar și către pensionari. Ne pasa de faptul că sistemul medical din România este în avarie. Am făcut ceea ce am promis și ne dorim mai mult. Dați-ne șansă să ajungem la guvernarea tarii și veți vedea că așa cum ne-am ținut de cuvânt până acum, ne vom ține și pe viitor"







Dimitrie Sturdza: "Noi străbatem toate județele României alături de Caravana Patrioti în Europa. Am avut noroc ca această caravană sa înceapă în Constanța. Este orașul meu de suflet. Străbateam toată țara pentru a ne prezenta, pentru ca românii să aibă ocazia să ne întâlnească. Vrem să comunicăm cu dânșii, să aflăm ceea ce îi doare cel mai mult. Pe de altă parte invităm pe toți cei interesați să ni se alăture la Alba Iulia de 1 Decembrie acolo unde va avea loc Marșul Unirii și alte manifestări programate. Pe 2 Decembrie va avea loc Conferința Națională AUR prin care vom sărbători cei 4 ani de lansarea partidului."







Bădrăgan: "Vom merge la primărie cu domnul Ovidiu Cupșa. El își dorește, dar trebuie să se poarte discuții și la nivel național."