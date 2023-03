Cătălin Drulă cheamă „la luptă” pentru răsturnarea regimului specialilor

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a lansat, sâmbătă, la Cluj-Napoca, „o chemare la luptă pentru răsturnarea regimului specialilor”.„Ţara noastră are două clase de oameni, specialii - pensionarul Ciucă are 18.000 de lei pensie pe lună, şeful de la ASF cu 12.000 de euro pe lună, prietenul preşedintelui Iohannis, care vinde 600 de BMW pentru poliţie cu caiet de sarcini cu dedicaţie, şi mai este realitatea oamenilor care muncesc. Lansez la Cluj o chemare la luptă pentru răsturnarea regimului specialilor şi chem alături de USR toate forţele din societate, din societatea civilă, politică, mediul de business, care doresc o Românie corectă. PSD poate fi înfrânt chiar dacă balaurul a mai scos un capăt, care se numeşte PNL”, a declarat Cătălin Drulă, într-o conferinţă de presă.La rândul său, preşedintele USR Cluj, deputatul Oana Murariu, a declarat, în aceeaşi conferinţă de presă, că, începând cu această primăvară, USR se va reîntoarce în stradă pentru a discuta cu oamenii.Reamintim că, la Cluj-Napoca are loc Liga Aleşilor Locali a USR, la care participă peste 170 de aleşi locali ai partidului. (C.V.M.)