Cătălin Drulă: „O creştere a taxelor va avea un efect devastator asupra economiei”

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a criticat joi lipsa reformelor şi a declarat că o creştere a taxelor va avea un efect devastator asupra economiei.„Vor creşte taxele, cu siguranţă. Şi este un efect devastator asupra economiei. Este o măsură, numită tehnic, prociclică. Adică o economie care deja frânează, îi mai pui piedică o dată. Nu o să aibă cine să plătească taxele astea. O să împingă business-uri în faliment şi business-uri, la negru. Este profund incorect, în momentul în care statul are o asemenea risipă şi nu există niciun fel de preocupare, de doi ani, nici măcar de a menţine constant nivelul (cheltuielilor - n.r.), dar să zici să reducă această risipă şi să eficientizeze orice din statul român”, a afirmat el, pentru B1Tv.Liderul USR a criticat şi modul în care ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, a purtat discuţiile cu reprezentanţii Comisiei Europene pe tema implementării reformelor.„Se băteau cu cărămida în piept cum se duc ei la Bruxelles. Evident că nu are credibilitate domnul Boloş. Domnul Boloş este un specialist în ameţeală, în salată de vorbe, în îmbrobodit sistemul administrativ românesc şi acoperit cu multe vorbe care nu înseamnă nimic. Nu prea merge la Bruxelles, că te întreabă oamenii ăia: Ok, voi ziceţi că v-au crescut cheltuielile cu Ucraina. Cât?. E greu. Au mai încercat să ameninţe că iese AUR, dacă nu ne lăsaţi pe noi într-un picior şi aşa mai departe. A vorbi despre incapacitate de plată, ca ministru de Finanţe al României, este complet iresponsabil. Pieţele observă asta şi cresc costurile de finanţare ale României. Pune în pericol costurile de finanţare, ratingul de ţară, cursul şi aşa mai departe”, a spus liderul USR.