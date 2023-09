Deputatul Marian Crușoveanu, de la PNL, îi dă replica preşedintelui USR Cătălin Drulă

Deputatul liberal constănțean Marian Cruşoveanu a transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, că recenta intervenție a fostului ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă de la Giurgiu, prin care cerea eliminarea taxei de la Podul Prieteniei este “duplicitară și lipsită de consecvență”. El susţine că, pe vremea când Cătălin Drulă era ministru, a blocat atât legea care elimina taxa de pod dar și drumul expres Alternativa Techirghiol.



“Celebrul ministru USR al Transporturilor, Cătălin Drulă, vine zilele acestea cu o trăsnaie de apreciat: cere guvernelor României şi Bulgariei să elimine taxa de pod de la Giurgiu – Ruse (Podul Prieteniei). Cât timp era ministru, tuna că dacă taie taxa, nu îi vor ajunge banii pentru investiţii, însă cum a trecut în opoziţie, spune altceva. Eliminarea taxei de pod este o lege pe care noi, dobrogenii, o aşteptăm să fie adoptată de mai bine de 5 ani. Nu am cum să nu atrag atenţia asupra acestei duplicităţi şi lipsă de consecvenţă a liderului USR care, personal, a blocat atât legea care prevedea eliminarea taxei de pod, cât şi eliminarea drumului expres Alternativa Techirghiol din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Acesta este adevăratul leadership al USR, duplicitar, gălăgios, fără consecvenţă, dar mai ales neasumat”, a spus Marian Crușoveanu.



În plus, deputatul liberal este de părere că președintele USR, Cătălin Drulă prin această declarație îi tratează pe dobrogeni într-un mod “marginal și ignorant”. „Încă o dată, prin această declaraţie confirmă public modul marginal şi ignorant prin care USR îi tratează pe dobrogeni. Le pasă mai mult de bulgarii care traversează podul de la Giurgiu, în loc să fie solidari cu cei care sunt obligaţi să plătească o taxă pentru a ajunge acasă, fiind un drept câştigat şi prin a căror muncă, se contribuie mai mult decât suficient. Personal, consider că este lipsă de respect faţă de toţi cei care locuiesc în această zonă şi faţă de toţi agenţii economici. De aceea, USR va rămâne cea mai mare dezamăgire ca şi formaţiune politică post-decembristă. Au devenit un partid lacom doar de funcţii şi poziţii, iar în materie de politici publice, doar de postări pe reţelele de socializare”, a subliniat deputatul PNL.