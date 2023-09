Deputatul Marian Cruşoveanu pune pe primul loc siguranţa rutieră. „Viaţa are prioritate”

În ultima vreme în judeţul Constanţa s-au petrecut o sumedenie de accidente rutiere prin care mai mulţi oameni şi-au pierdut viaţa.Ultimul exemplu este accidentul de la 2 Mai, acolo unde un tânăr, aflat sub influenţa drogurilor, a intrat într-un grup de 8 pietoni, accident în urma căruia doi dintre aceştia şi-au pierdut viaţa.Nu doar autorităţile s-au sesizat şi nu au rămas impasibile, ci şi unii dintre politicienii locali. Unul dintre aceştia este secretarul general al Partidului Naţional Liberal Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu, cel care caută în continuare soluţii pentru evitarea unor astfel de tragedii.Cruşoveanu a anunţat recent faptul că în noua sesiune legislativă, siguranţa rutieră, atât a conducătorilor auto, cât şi a pietonilor, va fi un punct important aflat pe agenda sa.Marian Cruşoveanu s-a gândit să ia atitudine şi iată că a făcut deja primele demersuri. Este prea devreme ca deputatul să aibă un plan bine stabilit, dar cert este că a anunţat că se va ocupa de această situaţie şi, evident, speră să o şi rezolve.„În noua sesiune legislativă, siguranța rutieră în România va fi una din temele de interes major pe agenda mea de lucru. Reducerea accidentelor rutiere și a numărului victimelor pe drumurile publice din țara noastră este un obiectiv crucial pentru Parlamentul României.Viața are prioritate și este obligatoriu să venim cu un cadru legislativ adecvat, precum și cu o infrastructură corespunzătoare, astfel încât țara noastră să poată îndeplini obiectivele pe care le are în acest domeniu. Conform Strategiei Naționale pentru Siguranță Rutieră, obiectivul pe care România îl are de îndeplinit este reducerea cu 50%, până în anul 2030, față de anul 2019, a numărului persoanelor decedate și cu 50% a numărului persoanelor rănite grav în urma producerii accidentelor rutiere.În acest an, județul Constanța a fost pe harta neagră a accidentelor rutiere grave, ceea ce obligă la o colaborare strânsă între instituțiile locale și cele centrale, mai ales că în perioada estivală, zona noastră devine punctul aglomerat de trafic al României”, a declarat Marian Cruşoveanu.Cu siguranţă că deputatul va fi ajutat în demersul său şi de alţi membrii PNL, din Constanţa, sau chiar din întreaga ţară, sau poate va fi ajutat chiar şi de membrii ai altor formaţiuni politice.Având în vedere ultimele evenimente tragice petrecute în judeţul Constanţa, ne dăm seama de faptul că siguranţa rutieră este extrem de importantă pentru vieţile oamenilor.Poate că şi până la acest moment au existat politicieni care au încercat să se implice în această cauză, însă concret, nu s-a văzut nimic notabil.Rămâne de văzut dacă în urma implicării deputatului constănțean Marian Cruşoveanu, se vor vedea unele rezultate care ar fi trebuit să apară de foarte mult timp.