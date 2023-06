Deputatul Marian Cruşoveanu, de la PNL, a demarat mai multe acţiuni împreună cu tinerii liberali

În fiecare partid există câte o organizaţie de tineret, iar aceşti membri sunt susţinuţi necondiţionat de cei mai experimentaţi. Acest lucru se întâmplă, evident, şi în Partidul Naţional Liberal, iar în filiala Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu are o activitate intensă în acest sens.La sfârşitul săptămânii trecute deputatul Marian Cruşoveanu, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, împreună cu tinerii din PNL au demarat o acţiune de ecologizare a localităţii Techirghiol. Evenimentul a fost un real succes, iar Marian Cruşoveanu speră că astfel de acţiuni se vor mai repeta.„Mulțumesc organizației liberale de tineret din orașul Techirghiol pentru invitația la acțiunea de ecologizare a falezei din localitate. A fost un demers simplu și precis, nu a fost o acțiune propriu zisă de protejare a mediului. Ne-am întâlnit pentru a strânge ceea ce alții au aruncat unde nu trebuia. Poate un gest mic de implicare civică a tinerilor din PNL, a prefectului Silviu Iulian Coșa și a primarului localității, Iulian Constantin Soceanu, însă ceea ce am înțeles cu toții în urma acestei acțiuni este că acțiunile mici, făcute de mai multe persoane, chiar pot contribui la protejarea mediului. În anii următori, temele privind mediul înconjurător se vor afla în prim plan, căci obiectivele Uniunii Europene sunt despre un viitor verde. Această acțiune face parte din campania națională inițiată de TNL, care se desfășoară în fiecare județ ca un demers care să contribuie la conștientizarea protejării mediului înconjurător. Am fi vrut să avem mai mult de lucru și să putem face o ecologizare mai amplă, însă împrejurările nu ne-au permis, căci activitatea primarului și interesul său față de protejarea mediului sunt vizibile în localitatea Techirghiol”, a declarat Marian Cruşoveanu.Tot la finalul săptămânii trecute, Marian Cruşoveanu, împreună cu viceprimarul oraşului Constanţa, Ionuţ Rusu, s-au întâlnit cu tinerii constănţeni din PNL şi au schimbat mai multe idei cu aceştia.„Am petrecut o după-amiază plăcută, alături de tinerii din PNL Constanța, întâlnire inițiată sub umbrela cafenelei liberale, un prilej prin care atât eu, cât și colegul meu, viceprimarul municipiului Constanța, Ionuț Rusu, am putut împărtăși din experiența dobândită în administrația publică locală și am putut răspunde la toate întrebările și curiozitățile pe care le-au avut colegii noștri mai tineri. Astfel, am putut povesti și despre activitatea parlamentară și i-am încurajat, totodată, pe fiecare în parte, să se implice în viața comunității, în acțiunile partidului, pentru că fiecare experiență dobândită este o formă prin care învățăm ceva. Îi încurajez pe tinerii din PNL să continue cu astfel de întâlniri cu oameni din toate sferele vieții publice, căci pot fi un mod de inspirație și de sprijin pentru acțiunile viitoare. Am apreciat faptul că a fost o întâlnire extrem de dinamică, cu foarte multe întrebări, ceea ce arată că generațiile tinere caută răspunsuri, au frământări, iar viața politică este de interes pentru ei”, a mai spus Marian Cruşoveanu.