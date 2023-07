Edilul Vergil Chițac: „Luni vom începe demolarea stadionului”

Mai sunt câteva zile până când va începe demolarea stadionului „Gheorghe Hagi” din Constanţa.În acest sens, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transmis un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook prin care îşi exprimă nostalgia faţă de această arenă, dar în acelaşi timp şi bucuria că oraşul de la malul mării va avea un nou stadion care se va ridica la standarde ultra-moderne.„Pe cât de mult am așteptat acest moment, pe atât de greu ne va fi să-l trăim. Luni, 10 iulie, începând cu ora 18, începe oficial demolarea stadionului de care ne leagă atât de multe momente frumoase. Săptămâna trecută am semnat autorizația de desființare și, astfel, am eliberat calea spre demolarea propriu-zisă. Alături de Gică Hagi și de legende ale clubului Farul, vom face arc peste timp și vom pendula între trecut și viitor, nostalgie și optimism, regret și speranța unui viitor luminos pentru Farul și pentru Constanța. Noua arenă, ultramodernă, va avea 18.000 de locuri și va recompensa cu vârf și îndesat valorile și spiritul comunității din care facem parte și istoria clubului nostru. Aștept cu nerăbdare”, a declarat Vergil Chiţac