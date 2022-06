„Este un moment istoric!”. Președintele Consiliului Județean promite constănțenilor un nou spital, ce va fi construit în Palazu Mare

„Vă ofer următoarele cifre: Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța a fost dat în folosință acum mai bine de jumătate de veac, în anul 1969, după ce lucrările au durat alți șase ani. În anul 2020, aproape 90.000 de pacienți au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța, iar aproximativ 42.000 de bolnavi au fost internați. În 2021, peste 100.000 de pacienți au ajuns la UPU, iar 46.000 de bolnavi au fost internați. Anul acesta, doar în primul trimestru, la UPU au fost îngrijite 29.100 de persoane, iar numărul celor internate ajunsese deja la 12.400.





În total, Spitalul Județean Constanța are 1.325 de paturi pentru spitalizarea continuă și alte 88 de paturi pentru spitalizarea de zi. În total, 40 de secții și aproximativ 3.600 de angajați. Acesta este tabloul celui mai important spital pe care Constanța îl are în acest moment. Într-o clădire mai veche de 50 de ani, modernizată pe alocuri, dar ridicată după niște planuri gândite, totuși, acum peste 50 de ani, care nu se mai regăsesc în ceea ce sistemul medical are nevoie acum, ne îngrijim bolnavii”, a spus Mihai Lupu.





Tot el a ţinut să puncteze că, odată cu demararea demersurilor construirii unui nou spital, asistăm cu toţii la un moment istoric.



„Acum, vă ofer știrea, care, oricât de normală pare, ne face să credem că trăim un moment istoric. Spun «istoric» pentru că, în ultimele trei decenii, nu s-a găsit o soluție pentru ca noi, constănțenii, să avem un spital nou. Guvernul României a hotărât, prin actul normativ 784/16 iunie 2022, trecerea unui imobil – teren plus clădire - aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al județului Constanța. Este vorba despre un teren cu o suprafață de 111.272 mp, aflat pe Strada Viilor nr. 1, în municipiul Constanța, care a fost dat de Guvern județului Constanța pentru ridicarea unui nou spital, care să preia întreaga activitate a actualului Spital Județean de Urgență Constanța.





Pentru acest nou spital am început demersurile încă de la preluarea mandatului meu, fiind un proiect pe care am știut clar că trebuie să-l prioritizăm. În solicitările noastre înaintate Guvernului României am motivat necesitatea construirii acestui spital la Constanța prin ceea ce cred că este limpede pentru noi toți: de la vechimea actualului spital județean și imposibilitatea adaptării lui la ceea ce impun sistemele medicale actuale până la numărul mare de pacienți, din tot sud-estul României, care sunt tratați în această unitate medicală. Avem, totodată, obligația de a avea la Constanța un nou spital, de talia celui pe care-l vom ridica în următoarea perioadă, și pentru că aici avem milioane de turiști, care de multe ori au nevoie de îngrijire medicală”, a punctat Mihai Lupu.





Astfel, se pare că oraşul Constanţa va beneficia de un spital nou, un spital de care absolut toţi cetățenii au nevoie.



În fiecare an sunt probleme cu UPU care aparţine de Spitalul Judeţean Constanţa, şi aici facem referire la aglomerarea permanentă a unităţii şi la timpul pe care pacienţii trebuie să îl petreacă pe holurile spitalului.





Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, a susținut miercuri, 22 iunie 2022, o declarație de presă, în timpul căreia a anunțat intrarea în linie dreaptă a proiectului privind construirea unui nou mare spital la Constanța. Viitoarea unitate medicală va prelua în totalitate activitatea actualului Spital Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța.Declarația susținută de Mihai Lupu vine ca urmare a hotărârii Guvernului României, cuprinsă în actul normativ 784/16 iunie 2022, prin care s-a decis trecerea unui imobil – teren plus clădire - aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății în domeniul public al județului Constanța. Terenul de peste 100.000 mp are drept destinație ridicarea noului mare spital al Constanței.