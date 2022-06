Cristina Fodor: "De când a izbucnit războiul, nu există ore de program, lucrăm non-stop"

Care sunt activitățile pe care le desfășoară în prezent și care sunt problemele instituției, aici, la malul mării? „Nu este o misiune ușoară cea pe care o avem noi de îndeplinit, mai ales că avem tot județul în subordine. Mai mult decât atât, de când a izbucnit războiul dintre Rusia și Ucraina, nu există sâmbătă, nu există duminică, ore de program, lucrăm non-stop şi ne deplasăm acolo unde se impune prezenţa noastră.





Primordială pentru noi, la acest moment, este activitatea desfășurată în sprijinul cetățenilor ucraineni, pe care, prin bunăvoința Consiliului Județean Constanța, o desfășurăm, cu precădere, la Pavilionul Expozițional, dar primim și la sediul nostru donatori sau solicitări.





Din păcate, lumea nu prea mai donează. A fost un volum mare de donații la început, în luna martie, apoi, pe parcurs a scăzut. Pe de-o parte era și normal să se întâmple aşa, pentru că fiecare dintre noi are și alte obligații, nu doar să fie în sprijinul celorlalți. În momentul în care au scăzut donațiile, am fost nevoiți, însă, să apelăm la ajutorul colegilor din țară, la depozitele sediului central și am avut, până la acest moment, două transporturi, trei tiruri în total. În prezent, produsele de la pavilion sunt ajunse la noi prin intermediul Fundației World Vision, care s-a oferit să ne ajute, pentru întrajutorarea populației, cu alimente de bază”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.





Desigur, solicitări din partea oamenilor nevoiaşi vin şi din anumite localităţi din judeţ. O campanie de întrajutorare a populaţiei a avut loc chiar în prima zi a lunii iunie, când au fost duse pachete pentru copiii din Dumbrăveni. Cristina Fodor a precizat că printre localităţile cele mai sărăcăcioase se află Cuza Vodă, Bărăganu, Lanurile etc.







Donaţi ce puteţi pentru „Banca de alimente“! Ajutaţi-vă semenii!



Un alt proiect important derulat de-a lungul timpului de către Crucea Roşie este „Banca de alimente”, care presupune stocarea de alimente neperisabile prin donaţii/sponsorizări şi distribuirea acestora către persoanele vulnerabile, pe baza evaluărilor efectuate. Beneficiarii sunt persoanele vulnerabile identificate şi incluse în proiect în urma unor anchete sociale. Din păcate, acest proiect nu a cunoscut în ultimii ani, de când cu pandemia de Covid-19 acelaşi succes ca înainte de anul 2020. De ce? În primul rând, până să vină coronavirusul peste noi, voluntarii se aflau în magazine, unde îndemnau populația la gesturi umanitare, și, bineînțeles, acest lucru a contat enorm.





„Când au intervenit restricţiile şi nu au mai fost prezenţi, acest lucru s-a simţit, pentru că, atunci când oamenii erau îndrumaţi să cumpere 2-3 produse în plus, s-a dublat sau chiar triplat cantitatea de produse”, a subliniat directorul.





În ceea ce priveşte voluntarii, aceştia sunt într-o continuă mişcare. „Pe unii îi pierdem, dar ne vin alţii noi. Spun că îi pierdem, pentru că, în general, cei care vin la noi sunt elevii de liceu şi când ajung în clasa a XII-a decid să se îndrepte spre alte centre universitare şi pleacă din oraş. În acelaşi timp, sunt persoane care încă îşi doresc să facă voluntariat şi să îi ajute pe cei din jur. Ca urmare, acum contăm pe circa 20 de voluntari, implicaţi şi repartizaţi pe diferite proiecte”, a adăugat managerul.





Pe lângă eforturile zilnice pe care Crucea Roşie Constanţa le face pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în necaz, se confruntă cu o altă problemă care ține de imaginea lor, de percepția pe care mulţi o au asupra lor. Este vorba despre faptul că ei ar fi subordonați vreunui minister și că ar primi o grămadă de bani de acolo. De fapt, a precizat Cristina Fodor, Crucea Roșie este o organizație non-guvernamentală, deci trebuie să se autosusțină financiar, să facă rost de banii cu care să supraviețuiască, pentru ca apoi să-i poată ajuta, mai departe, pe ceilalți. „Finanțările noastre sunt de scurtă durată și pe proiecte distincte, cum este și cauza Ucraina. Există societăți care ne ajută pe partea de prestări servicii. De exemplu, noi organizăm constant cursuri de prim-ajutor, care, pentru voluntari, sunt gratuite, dar pentru cei din afară sunt contracost. Organizând aceste cursuri, pentru noi, înseamnă o sursă de venit în plus”, a mai spus ea.





Referitor la perioada pandemică, directorul a ţinut să completeze că aceasta a fost ca o ceață pe ochii tuturor. Acum, însă, vor să ridice această ceaţă şi să poată organiza, din nou, şi spectacole de caritate pentru persoanele bolnave, care au nevoie de foarte mulţi bani pentru diferite intervenţii chirurgicale şi nu numai. Şi, da, chiar dacă pentru voluntarii de la Crucea Roşie toate aceste sarcini pe care le au de îndeplinit implică un volum de muncă ridicat, atunci când știu că ajută oamenii, nimic nu mai este greu.





În ultimii doi ani, aceşti voluntari, oameni cu suflet mare, au luptat cu boala, cu frica de necunoscut și cu singurătatea celor la care paşii i-au adus. Altfel spus, Crucea Roșie face tot posibilul de a fi în permanenţă alături de oameni. Şi nimic nu îi sperie. Nici măcar atunci când pandemia a copleșit serviciile de urgență, voluntarii nu au dat înapoi. Ba, dimpotrivă, s-au adaptat pentru a răspunde unor nevoi urgente și grave. De ce? Pentru că aceasta este menirea lor. La Constanța, acești voluntari sunt coordonați de Cristina Fodor, numită director, prin concurs, în această primăvară.