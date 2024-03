Florentin Chiforeanu: "Astăzi prezentăm candidatul PUSL la Primăria Agigea, Dumitru Cojocaru. Maniera noastră de lucru care este pragmatică ne face să îl lăsăm pe dânsul să se prezinte în câteva cuvinte"







Dumitru Cojocaru: "Vă mulțumesc tuturor că ați venit. Sunt președintele filialei Agigea din 2020. Sunt administratorul unei societăți comerciale în construcții. La indemnul cetățenilor am fost încurajat să candidez la funcția de primar. Ei au considerat că am făcut diverse lucruri bune. Agigea arată frumos dar ar putea să arate și mai frumos. Doresc să înființez în Agigea și în Lazu 3 padocuri de câini comunitari, o parcare subterana și una supraetajată și mai multe. Prefer să intru în lucru și să vedem ce facem. Sunt foarte optimist și cred că șansele mele sunt de 70 la sută. Voi lua la pas Agigea și voi discuta cu cetățenii. Am mai avut câteva activități recente. Stau zilnic de vorbă cu cetățenii. Este foarte important să nu stăm în birouri. Sunt un om de echipă. Le multumesc celor din Organizația Județeană. Eu sunt văduv, dar băiatul meu a fost împotriva pentru că știe că pun mult suflet și pot fi dezamagit"



Gihan Eserghep: "Este foarte important că a spus singur că băiatul său este împotrivă. Toată lumea spune atunci când intri într-o luptă de acest fel, poți avea de pierdut. El este băștinaș al Agigei. Faptul că are acest curaj arată faptul că este un om de acțiune. Noi, românii, ne-am învățat să stăm acasă în fața televizorului. Haideți să intrăm în teren, să jucăm, să ne asumăm și să oferim posibilitatea cetățenilor să aibă și alte opțiuni înafara celor pe care le-au avut până acum"



Florentin Chiforeanu: "Principala lui acțiune trebuie să fie în a reaprinde în oameni dorința de a face lucruri. La noi astăzi problema numărul unu este blazarea. Clasa politica s-a decredibilizat ca urmare a acțiunilor din ultimii 35 de ani. Cu asta trebuie să înceapă dumnealui. Să reaprindă în oameni dorința de a trai bine și de a face lucruri"







Gihan Eserghep: "Vreau să vă vorbesc despre viitorul CET. Despre acest proiect. Era necesară rezolvarea problemei sistemului centralizat de încălzire. Trebuia să existe unele mini centrale de cartier. Dacă existau acelea și exista o gândire logică nu mai săpam tot orașul. Dacă am și realizat lucrările la nivel de cartiere randamentul era altul. Dreptul legislativ al UE nu va interzice vreodată ceea ce aveți deja acasă. Deci cetățenii care au centrală nu trebuie sa se teama. Nu vă va interzice nimeni. Legea se aplică din momentul în care s-a semnat contractul."

În aceste momente, la sediul PUSL Constanța, are loc lansarea candidatului la Primaria Agigea din partea PUSL, Dumitru Cojocaru, presedintele filialei Agigea.