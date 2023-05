LIVE TEXT. Vouchere de vacanţă şi pentru angajaţii de la privat! Declaraţii importante la Constanţa, în aceste momente

În acest context, la Constanţa are loc o conferinţă de presă organizată pentru discutarea pe larg a subiectului.



La eveniment participă senatorul PNL Eugen Țapu Nazare, primarul municipiului Constanța Vergil Chițac, prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, directorul CCINA, Ruxandra Serescu și președintele CJC, Mihai Lupu.



UPDATE - Silviu Coșa: "Suntem astăzi aici pentru a discuta o inițiativă legislativă care să contribuie la susținerea turismului românesc. Aceasta îi aparține domnului Eugen Nazare. Problema turismului este una care va exista în Constanta. Am luat contact cu ea în perioada pandemiei atunci când toți aveau nevoie de reluarea unui cadru de dialog. Am găsit deschideri din partea autorităților locale. Cred că suntem singurul județ care nu am avut manifestații de strada în ceea ce privește turismul. Salut crearea OMD-ului și orice altă initiativa care contribuie la dezvoltarea acestui sector în județul Constanța"







Claudiu Nazare: "Sunt onorat să fim împreună la acest demers necesar de dezbatere a acestei inițiative legislative. Mulțumesc lui Nicolae Ciucă pentru susținere și domnului prefect Coșa, domnului Vergil Chițac, domnului Mihai Lupu și doamnei Ruxandra Serescu. Această inițiativă a venit din motivul de a elimina discriminarea dintre cele două tipuri de angajați, cei din domeniul public și cei din domeniul privat. Am făcut o dezbatere la Piatra Neamț, la mine acasă, în Bucovina, în Argeș și la București. Toate acestea sunt zone cu potențial turistic. Există această normalitate de a dezbate cu mediul de afaceri o inițiativă care privește mediul de afaceri. Legea a fost votata în 2 dintre cele 3 comisii raportoare. Luni, Comisia de Muncă va fi definitivă și ea, raportul apoi legea va întra în Plenul Senatului. Peste 140 de senatori și deputați din PSD, PNL și UDMR au semnat această inițiativă"



Vergil Chițac: "Eu sunt aici în dublă calitate. Una este cea de prieten a domnului Nazare și a doua e cea din postura primarului Constanței. Îl felicit pentru o normalitate pentru că așa cum a spus și el este o nedreptate. Angajații de la stat și cei de la privat sunt discriminați. Cred că alegerea orașului Constanța pentru aceasta dezbatere este benefică pentru orașul nostru. Vor intra bani în oraș, se vor crea locuri de muncă. Poate vom opri exodul acesta de turism în afara României care se manifesta pe timpul sezonului estival"







Mihai Lupu: "Când am vorbit de normalitate aceasta este. O lege care să intre în dezbatere. Când eram parlamentar toate inițiativele au fost dezbătute cu persoane acreditate. Ca inițiator al legii de vacanță am spus care sunt beneficiile cetățenilor. Ei trebuie să se bucure de servicii. Apoi vorbim și de impactul economic care este unul foarte mare. Aceste vouchere de vacanță sunt foarte importante. Felicit toți semnatarii acestei legi. Este un suport foarte înfundamentat în promovarea acestei legi. Resursa umană din această zonă este extraordinar de importantă. CJC vă felicită!"



Ruxandra Serescu: "Sunt onorată să fiu aici. În primul rând Camera de Comerț reprezintă mediul de afaceri și noi susținem această propunere legislativă. Vorbesc și în asentimentul domnului Daraban care susține și el initiativa. Și eu sunt un angajator privat. Firmele din mediul privat întotdeauna au fost mai împovărate. Știm foarte bine că multe firme nu au putut să acorde prime de vacanță. Sprijinul guvernului este binevenit. Este un proiect foarte bun pe care îl susținem"







S-a plecat de la 3 motive principale pentru această inițiativă. Unul este discriminarea dintre sectorul mediu și cel privat. Al doilea este ponderea în produsul intern brut la turism în România este de 2,9 la sută în condițiile în care media europeană este ori de 4 la sută și poate ajunge și până la 10 la suta. Scopul legii este să se vină cu turismul ca pondere la cel din UE. Și al treilea motiv este că la noi costul fiscal pe salariat este cel mai ridicat din UE. 40 la sută. Una dintre principalele 3 probleme ale economiei o reprezintă forța de muncă calificată. La baza acestei legi stau mai multe studii de impact și analiză. Unul este făcut de Academia Română și concluzia este că studiul evidențiază că tichetele valorice inclusiv includerea voucherelor aduc o sursă de venit la bugetul public. Un alt studiu după introducerea voucherelor spune că ponderea cifrei de afaceri a crescut cu 9 la sută. Există și un studiu OECD care relevă avantajele acestei legi.





În Senatul României a fost depusă Propunerea legislativă prin care circa 4,2 milioane de salariați din sectorul privat vor beneficia de vouchere de vacanță, în valoare de 1.450 lei/an/salariat, similar cu salariații din sectorul bugetar. Contravaloarea acestora va fi asigurată din bugetul de stat, fără nicio presiune suplimentară pe angajatori. Această măsură are rolul de a revitaliza sectoarele turism și HoReCa. Propunerea legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social, precum și raport favorabil, în unanimitate, în Comisiile juridică, buget-finanțe și antreprenoriat și turism.