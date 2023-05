Ciolacu, despre pensiile speciale: Ministrul Muncii se va duce la Bruxelles şi vom veni cu ceva foarte clar

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că încă mai este timp pentru finalizarea proiectului privind pensiile speciale în Parlament şi a adăugat că ministrul Muncii, Marius Budăi, se va duce săptămâna viitoare la Bruxelles pentru a discuta pe această temă cu oficialii europeni.







El a fost întrebat dacă a primit raportul Băncii Mondiale cu privire la proiectul privind pensiile speciale.







"Nu am primit niciun raport, nu mi-a făcut nimeni nicio prezentare. Am avut discuţii cu ministrul Muncii în fiecare zi în ultimele trei zile, cel puţin, şi în continuare o să am aceste discuţii. Presupun că domnul ministru, săptămâna viitoare, se va duce la Bruxelles şi vom veni totuşi cu ceva foarte clar. (...) Avem timp să terminăm şi în Parlament, sesiunea parlamentară se termină pe 1 iulie, deci nu e nicio problemă, avem timp. Problema este că trebuiau deja închise, fiind în cererea de plată numărul 3, dar sunt ferm convins că ne vom încadra", a spus Ciolacu.







Întrebat dacă varianta asumării răspunderii pe acest proiect rămâne în picioare, în cazul în care nu va fi adoptat de Parlament la timp, având în vedere că cei de la UDMR au spus că nu s-a discutat în coaliţie, liderul PSD a precizat: "Îmi cer scuze că chiar nu cer voie UDMR pentru orice vreau eu să... Am spus în sală foarte clar şi îmi pare rău că cei de la UDMR, totuşi, înainte să îşi dea cu părerea, ar trebui să mă întrebe şi pe mine. Nu pot continua ca om politic, ca prim-ministru, dacă eu nu rezolv această problemă".