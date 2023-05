Se demolează stadionul „Farul”. Ce propunere are consilierul local Ateș Casimceali

Consilierul local municipal Ateş Casimceali, de la UDTTMR, vine cu un nou proiect pentru comunitate. Este vorba despre stadionul „Farul”. Înainte de demolarea acestuia, Ateş Casimceali propune organizarea unui eveniment care să marcheze acest moment istoric pentru fotbalul constănţean.„Prima vizită la stadion e poate una dintre cele mai frumoase amintiri din viața unui copil. Conexiunea cu echipa fanion se axează în principal pe relația tată - fiu și îmi amintesc cu plăcere cum, coboram pe str. Primăverii la meciuri cu tatăl meu, vecinii și părinții lor, iar la ora respectivă pe toți ne unea un singur scop, victoria echipei FC Farul Constanța. Am urmărit constant subiectul construirii unui nou stadion în Constanța motiv pentru care am propus organizarea unui eveniment prin care să marcăm acest moment deosebit pentru sportul rege.Ideea mea a fost acceptată de Primarul Vergil Chițac și îmbrățișată de viceprimarul Ionuț Rusu așadar în maxim o lună vom avea parte de un spectacol amplu înainte de demolarea stadionului construit în 1970.Precum și la alte echipe unde a avut loc acest proces, suporterii vor putea pleca acasă cu scaune de pe stadion, bucăți de gazon, poze cu foști sau actuali jucători. Poate pot părea subiectiv, dar am curajul să spun că Dobrogea a dat cele mai mari nume în sportul românesc motiv pentru care suporterii trebuie să susțină în număr cât mai mare echipa FC Farul Constanța care va fi prezentă la eveniment atât cu legendele clubului, dar și cu tânăra, performanta și ambițioasa echipă din acest sezon. Am schițat cu viceprimarul Ionuț Rusu un număr considerabil de surprize care vor transforma spectacolul într-o zi memorabilă pentru toți iubitorii sportului”, a declarat consilierul Ateş Casimceali.