Lucian Bode: „Partidul Naţional Liberal a adus românilor stabilitate şi siguranţă”

Partidul Naţional Liberal la guvernare a adus românilor stabilitate şi siguranţă, România fiind astăzi o ţară sigură şi un pol de stabilitate în regiune, a declarat secretarul general al liberalilor, ministrul Lucian Bode, la evenimentul organizat miercuri, la Vila Florica din Ştefăneşi, cu prilejul împlinirii a 148 de ani de la înfiinţarea partidului.Lucian Bode a punctat că, în cei 148 de ani de existenţă, PNL, prin liderii săi, a pus bazele unui proces profund de organizare şi consolidare a statului român, marile momente din istoria modernă a ţării s-au realizat sub o guvernare liberală, iar în prezent, viziunea liberală de guvernare se axează pe sisteme publice robuste şi ancorate în realitate.„Întorcându-ne în prezent, avem datoria să păstrăm vie memoria acestor lideri vizionari şi mai ales, să le continuăm lucrarea de modernizare şi dezvoltare a statului român. Iar un stat puternic şi respectat se bazează pe instituţii puternice care lucrează pentru oameni şi pentru siguranţa lor, pentru cetăţeni, indiferent de momentul istoric parcurs. Viziunea liberală de guvernare se axează pe existenţa unor sisteme publice robuste şi ancorate în realitate. Avem această responsabilitate nu doar pentru că suntem la guvernare, ci pentru că un stat funcţional înseamnă protecţie pentru comunităţi şi pentru cetăţeni. În ultimul an, contextul regional marcat de un conflict armat absurd la graniţele României ne-a adus provocări care au pus presiune pe sistemele publice. Cei care nu văd tot acest efort şi doar aruncă cu noroi în acest sistem o fac ori din rea-voinţă, ori cu gândul de a destabiliza un sistem şi implicit statul român în ansamblul său. Partidul Naţional Liberal la guvernare a adus românilor stabilitate şi siguranţă şi va continua să asigure un spaţiu naţional şi regional de securitate. Apărăm ce am câştigat în vremuri foarte dificile. România este azi o ţară sigură şi un pol de stabilitate în regiune”, a declarat ministrul Afacerilor Interne.