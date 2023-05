Lucian Bode: „Verdictul este foarte clar. Nu am plagiat!”

Consiliul Na╚Ťional de Etic─â (CNECSDTI), cel mai ├«nalt for na╚Ťional de etic─â format din profesori universitari ╚Öi cercet─âtori de renume, a decis c─â Lucian Bode nu a plagiat ╚Öi a respins autosesizarea ├«n cazul lucr─ârii sale.Instan╚Ťa na╚Ťional─â cea mai ├«n m─âsur─â s─â dea o astfel de decizie ├«n domeniul eticii academice a confirmat astfel ceea ce ministrul Lucian Bode spune de acum c├óteva luni: teza nu este plagiat─â ╚Öi a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare.Cartea publicat─â de acesta pe baza tezei de doctorat nu este plagiat─â, iar normele de etic─â academic─â nu au fost ├«nc─âlcate.ÔÇ×Ast─âzi, vorbim despre o hot─âr├óre a Consiliului Na╚Ťional de Etic─â (CNECSDTI) cu privire la cartea pe care am publicat-o pe baza tezei de doctorat. Verdictul este c├ót se poate de clar: lucrarea mea nu este plagiat─â! A╚Öadar, nu am plagiat. Nici ├«n carte, nici ├«n tez─â. Consiliul Na╚Ťional de Etic─â a constatat c─â nu am ├«nc─âlcat normele de etic─â ╚Öi conduit─â academic─â const├ónd ├«n plagiat. Mai mult dec├ót at├ót, autosesizarea cu privire la cartea publicat─â de c─âtre mine a fost respins─âÔÇŁ, a declarat Lucian Bode.