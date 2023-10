Nicolae Ciucă: „PNL are capacitatea să meargă singur în alegeri”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, luni, în şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului, că liberalilor nu trebuie să le fie teamă să meargă singuri în alegeri, menţionând că PNL va face un construct politic doar printr-un proiect de ţară bine consolidat, agreat şi nu va intra într-o alianţă împotriva cuiva, au precizat surse politice.Conform surselor citate, liderul liberal a transmis colegilor de partid, în privinţa posibilelor alianţe şi coaliţii, că principala preocupare în momentul de faţă este guvernarea şi că va trebui stabilită direcţia pentru 2024, au mai precizat surse liberale.Ciucă a menţionat că a lăsat deschise toate ipotezele, arătând că a transmis că PNL are capacitatea şi forţa să meargă singur în alegeri, liberalii nu au de ce să se teamă şi partidul trebuie mobilizat, au mai precizat surse liberale.„De ce să ne fie teamă? De trei ani suntem la guvernare. Sunt lucruri pe care le-am făcut bine şi altele mai puţin bine. Dar să vorbim de ce am făcut bine. 2.000 de şantiere deschise prin implicarea PNL. Am închis 2022 cu creştere economică 4,7%. 49 de miliarde euro valoare nominală peste estimare. Şi azi trăim din banii pe care am reuşit să îi atragem din 2022. Cea mai mare absorbţie de fonduri europene”, a spus Ciucă, conform surselor menţionate.El a arătat că PNL nu intră într-o alianţă împotriva cuiva, au precizat sursele liberale.„Dacă e să facem un construct politic, se face printr-un proiect de ţară bine consolidat, agreat, cum ne dorim. Altfel nu avem ce să discutăm. Avem şi forţa şi determinarea să mergem pe linia noastră politică”, a mai spus Nicolae Ciucă.