Nicolae Ciucă rămâne premier. Rotativa se amână!

"Am preluat mandatul de prim-ministru într-o perioadă similară cu cea de acum și am putut atunci să găsim soluții pentru criza sanitară, din energie, conflictul din Ucraina, inflația și împreună coaliția de guvernare am reușit să depășim aceste crize succesive. Ne-am asumat cu responsabilitate și am identificat soluții pentru toate problemele. Guvernul pe care îl conduc are o susţinere politică, parlamentară consolidată. Am căzut cu toţii de acord că singura şansă este să stabilim o coaliţie stabilă, ceea ce am şi realizat. Am putut să gestionăm şi criza energetică, efectele inflaţiei şi efectele războiului din Ucraina", a declarat Nicolae Ciucă.

"Azi ar fi trebuit să îmi depun mandatul dacă situația era în echilibru. Așa cum până acum nu am dat înapoi în fața responsabilității după discuțiile din coaliție de aseară și dimineața am decis să continuăm dialogul cu sindicatele din învățământ, să găsim soluții pentru problemele îndreptățite ale cadrelor didactice, aceste soluții nu pot fi rezolvate printr-o singură decizie.", a mai spus Ciucă.

Premierul Nicolae Ciucă nu-şi va depune mandatul astăzi. Astfel, rotativa guvernamentală se amână din cauza grevei profesorilor.