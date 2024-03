Noi candidați în lupta electorală. Deputatul Stelian Ion, propunerea Dreptei Unite la Primăria Constanţa. Claudiu Palaz ţinteşte şefia CJC

Alianța Dreapta Unită Constanța formată din USR, Forța Dreptei și PMP, a decis echipa de candidați pentru județul Constanța la alegerile locale din 9 iunie 2024.Președintele USR Constanța, deputatul Stelian Ion, este candidatul din partea Alianței Dreapta Unită în cursa electorală pentru Primăria Constanța, în timp ce președintele PMP Constanța, Claudiu Palaz, este candidatul Alianței Dreapta Unită pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța.Dreapta Unită reprezintă angajamentul USR - Forța Dreptei - PMP pentru reconstrucția României și o alternativă la guvernarea PSD-PNL și la AUR-SOS.„De mai bine de 30 de ani, PSD a decis tot ce a contat în orașul nostru, și anume: interesele personale ale celor care au condus și conduc acest partid. De trei ani, li s-a alăturat și PNL-ul, cu un primar care a menținut PSD la putere și pentru care a contat doar să satisfacă interesele rechinilor imobiliari și să-și bată joc de oraș. Pentru noi, toți constănțenii contează, pentru noi modernizarea și orientarea orașului pentru investiții în viitorul copiilor noștri sunt esențiale”, a declarat Stelian Ion.La rândul său, Claudiu Palaz este foarte încrezător că dacă va ajunge la cârma Consiliului Judeţean va reuşi să schimbe soarta judeţului.„Este o zi foarte importantă pentru Dreapta Unită. După cum ştiţi, cred că suntem singurul partid prigonit, ca în vremea stalinistă. Astrele au făcut ca acum să se anunţe candidaturile noastre. Suntem siguri că putem să fim o alternativă la tot ceea ce se întâmplă în acest moment pe scena politică. Principalul adversar al nostru este această struţo-cămilă, PSD-ul mare cu PSD-ul mic, zis şi PNL. Avem o şansă să schimbăm administraţia locală şi judeţeană. Ceea ce mă recomandă pe mine nu este neapărat experienţa mea politică, ci mai degrabă experienţa pe care o am în administraţie. Am auzit un zvon că Mihai Lupu ar putea să candideze din partea PSD, dar am auzit şi opoziţia lui Daniel Georgescu, cel care a spus că este exclusă o candidatură a lui Mihai Lupu la CJC. Ţinând seama de funcţia pe care o are el în cadrul partidului, cred că este o voce autorizată şi astfel sunt doar simple speculaţii referitoare la o eventuală candidatură a lui Mihai Lupu. Dacă se va hotărî să intre în cursă, pentru mine va fi un adversar cu care mă pot confrunta. A trecut poatru ani prin CJC, mai bine sau mai rău, şi este experimentat. M-a nemulţumit foarte mult în toţi aceşti ani inactivitatea Consiliului Judeţean Constanţa. Nu au reuşit să implementeze nici măcar un proiect. Astăzi am fi putut să mergem să ne arate un proiect sau două făcute de ei. Nu au reuşit. Nu ştiu motivele, dar nici nu mă interesează. Atât timp cât Lupu a fost preşedinte a avut toate pârghiile, a avut o majoritate politică în consiliu covârşitoare şi ar fi putut să facă orice pentru judeţul Constanța şi să atragă fonduri. Acesta este cel mai important lucru. Dacă nu atragi bani din exterior, doar cu bani din veniturile proprii, este destul de complicat să te descurci”, a explicat Claudiu Palaz.