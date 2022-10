USR Constanţa acuză alianţa PSD-PNL-UDMR-AUR că îi protejează pe politicieni

Organizaţia USR Constanţa a emis un comunicat de presă prin care acuză modul în care alianţa PSD-PNL-UDMR-AUR a respins dezbaterea de eliminare a pensiilor speciale pentru aleşii locali. Redăm mai jos comunicatul în întregimea sa.







Astăzi, în comisia de administrație a Senatului, USR a solicitat din nou dezbaterea inițiativei de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali, dar solicitarea a fost respinsă cu votul PSD-PNL-UDMR-AUR.După votul din Senat pentru majorarea salariilor pentru politicieni, PSD, PNL, UDMR și AUR s-au unit din nou ca să îi protejeze pe politicieni și au refuzat să dezbată astăzi proiectul USR de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali.Astăzi, în comisia de administrație a Senatului, USR a solicitat din nou dezbaterea inițiativei de eliminare a pensiilor speciale pentru aleșii locali, dar solicitarea a fost respinsă cu votul PSD-PNL-UDMR-AUR.Această inițiativă stă la sertarul comisiei de administrație din decembrie 2021, când a fost adoptată tacit de Camera Deputaților, și a depășit cu mult termenul de raport din 2 februarie 2022.Senator Andrei Postică, membru al Comisiei de Administrație publică din Senat:„Coaliția PSD –PNL – UDMR-AUR a refuzat solicitarea noastră de a pune pe ordinea de zi proiectul nostru de desființare a pensiilor speciale pentru primari, președinți de CJ, aleși locali, dovedind încă o dată că aceștia legiferează doar pentru partid și pentru clica de partid, nicidecum pentru români”, spuneRemus Negoi, senator din partea USR Constanța:„Pensiile speciale sunt menținute în viață de coaliția sărăcirii, PSD-PNL-UDMR! Plus AUR, marele gargaragiu și ipocrit politic.Încă de când am intrat în politică, unul din obiectivele principale au fost de a susține eliminarea pensiilor speciale. Principiul contributivității trebuie să primeze întotdeauna, adică să iei pensie în funcție de cât cotizezi de-a lungul vieții.Coaliția sărăcirii românilor, PSD-PNL-UDMR, alege sistematic să blocheze eliminarea acestor pensii speciale. Pentru că și ei au mulți speciali, dar au și obligații printre beneficiarii de pensii speciale. Și ei nu se gândesc decât să dea firimituri românilor de rând, dar se gândesc mereu să-și acorde salarii mai mari și pensii speciale.Noi, USR, vom insista mereu ca aceste inechități să fie rezolvate. Pensiile speciale nu trebuie să existe în România!“Florin Cocargeanu, viceprimar al municipiului Constanța:„Este o lege nedreptă și inechitabilă pentru milioanele de pensionari obișnuiți, care încasează o pensie direct proporțională cu valoarea contribuțiilor plătite la fondul de pensii. Sute de milioane de lei ar urma să se ducă în fiecare an de la buget pentru acoperirea pensiilor speciale numai ale aleșilor locali. Sunt sume importante de care comunitățile aleșilor locali ai PSD-PNL-UDMR-AUR ar putea beneficia, dacă într-adevăr reprezentanților acestor partide le-ar păsa de oamenii care i-au votat.De asemenea, în Camera Deputaților a fost adoptat deja proiectul de lege prin care durata mandatelor aleșilor locali să constituie vechime în muncă, astfel că existența unei pensii speciale care nu este bazată pe principiul contributivității nu mai are nici această posibilă justificare.“În 23 septembrie, USR a cerut Biroului Permanent al Senatului să pună initiațiva în dezbaterea plenului și să ceară celor două comisii de raport să se reunească și să emită rapoartele.USR a rămas singurul partid care dorește eliminarea pensiilor speciale – atât pentru primari, cât și pentru parlamentari – astfel încât pensia să fie calculată unitar, pe baza unui singur criteriu, al contributivității.