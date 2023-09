Alimente pe care nu trebuie să le dați copiilor mai mici de un an

Toți părinții ar trebui să acorde o atenție deosebită alimentaţiei bebeluşilor. Prima formulă de hrană a celor mici va fi, clar, sub formă lichidă, constând în lapte matern sau formule de lapte praf. Această formă de hrană va asigura tot necesarul nutritiv până în jurul vârstei de 5-6 luni. Micuţii hrăniţi pe cale naturală vor intra în contact cu hrana solidă în jurul vârstei de cinci-şase luni, pe când cei hrăniţi cu formule de lapte praf pot începe diversificarea încă de la vârsta de patru luni. Atenție, însă! Introducerea de noi alimente şi texturi se va face numai la recomandarea medicului pediatru, respectând regulile impuse. Ca urmare, se începe cu piureuri de fructe şi legume, se continua cu carne fiartă, gălbenuş de ou fier, brânză dulce de vaci, cereale fără gluten, biscuiţi, mere rase, banane şi iaurturi.Abia în jurul vârstei de un an, se pot consuma prăjituri făcute în casă, ciorbe şi carne de peşte slab. Sistemul digestiv al bebeluşilor, aflat în plin proces de maturizare, nu este încă pregătit să facă faţă anumitor alimente, astfel că se impune prudenţă în administrare. Dintre acestea ar trebui evitate total până la vârsta de un an căpşunile, fragii, zmeura, fasolea uscată, mazărea, albuşul de ou, peştele gras, fructele de mare, brânzeturile fermentate, mezelurile, mierea, carnea de porc, de miel sau vânatul. De asemenea, unui copil cu vârsta sub un an nu i se vor da prăjituri din comerț, creme, ciocolată, îngheţată, sucuri acidulate, maioneză, prăjeli, rântaşuri, murături, produse picante sau hrană tip fast-food.