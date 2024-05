Specialiștii sunt de părere că nu atât cantitatea de proteine pe care o consumați este importantă, deoarece majoritatea oamenilor consumă mai mult decât ar avea nevoie, ci calitatea acestora. Autoritățile sanitare recomandă ca proteinele să fie obținute în mare parte din alimente vegetale (linte, fasole, nuci, semințe, cereale integrale, broccoli etc.), alături de alimente de origine animală care conțin proteine slabe (păsări de curte fără piele, ouă, pește și fructe de mare, iaurt și brânză slabă). Carnea roșie (porc, miel, vită, oaie) trebuie consumată doar ocazional, iar carnea procesată (cârnați, hot dog, salam etc.) trebuie evitată sau consumată extrem de rar. Medicii le recomandă adulților să consume 0,8 grame de proteine per kilogram de greutate corporală pe zi, pentru a evita apariția unui deficit de proteine. Mai mult decât atât, trebuie să rețineți că aportul ridicat de proteine nu vine cu beneficii suplimentare în ceea ce privește creșterea forței și a masei musculare față de consumul unei cantități moderate de proteine. În plus, de-a lungul timpului nu s-a observat o pierdere mai mare în cantitatea de grăsime corporală.