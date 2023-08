Cum trebuie să vă hrăniți sănătos la vârsta a treia. „Nu există diete-minune”

Pe măsură ce îmbătrâniți, corpul uman se confruntă cu numeroase schimbări, care au un impact puternic asupra necesarului de substanțe nutritive, dar și a modului în care vă alimentați, iar pe termen lung și asupra calității vieții.În primul rând, susțin specialiștii, sistemul digestiv nu mai are aceeași capacitate de a procesa alimentele, ceea ce înseamnă că unele substanțe nu vor mai fi absorbite adecvat (de exemplu vitaminele B6, B12 sau acidul folic). Alterarea gustului și a mirosului poate fi un neajuns creat de îmbătrânire, cu un puternic efect asupra modului în care mâncați. Degradarea acestor simțuri poate fi accentuată de diferite afecțiuni sau tratamente pe care le urmați. Potrivit dr. Oana Costin, atunci când nu mai simțiți gustul sau mirosul mâncării, aveți tendința să folosiți mai multă sare sau condimente sau dimpotrivă, vă puteți pierde interesul față de mâncare.Totodată, metabolismul are tendința de a încetini, mai ales dacă sunteți sedentari sau dacă nu sunteți cele mai active persoane. Încetinirea metabolismului constă în faptul că organismul nu mai reușește să mai ardă la fel de multe calorii ca înainte, ceea ce poate duce la îngrășare. De asemenea, corpul folosește mai puțină energie, ceea ce înseamnă că are nevoie de mai puțină mâncare din care să o procure. Pentru a preîntâmpina depunerea grăsimilor și îngrășarea sunt recomandate consumul de alimente slabe din punct de vedere caloric și activitate fizică adaptată vârstei și stării de sănătate.„Nu există diete-minune care să se potrivească tuturor și care să dea rezultate optime pentru toți, cu atât mai mult cu cât există numeroase controverse între ce este indicat și ce nu, între combinațiile alimentare care trebuie făcute și elementele care trebuie introduse sau scoase din alimentație. Există, însă, câteva reguli de bază care trebuie urmărite pentru a ne asigura că îi oferim organismului nostru aportul nutritiv necesar pentru a face față vârstei. Fructele și legumele sunt foarte importante pentru rolul lor anti-oxidant și pentru conținutul bogat în vitamine și fibre. Se recomandă consumul celor intens colorate, pentru că acestea ar avea un conținut mai ridicat de anti-oxidanți. Totodată, consumul de apă este vital pe toată durata vieții, însă la vârsta a treia poate dispărea senzația de sete. Asta nu înseamnă că organismul nostru nu mai are nevoie de hidratare, dar nici nu trebuie să ne aşteptăm să ni se facă sete pentru a consuma lichide”, a subliniat specialistul.De asemenea, pe lângă apă, ceaiuri și sucuri naturale, lichidele le puteţi asimila și din fructe, legume și diferite tipuri de supe și ciorbe. Consumul de fibre este, şi el, foarte important pentru efectele pe care acestea le au în prevenirea problemelor digestive, printre care cea mai frecventă este constipația. În acest sens, este încurajat consumul de fructe cu coajă, cereale integrale, linte, fasole etc. În acelaşi timp, calciul este benefic pentru buna funcționare a oaselor, dar în cazul vârstnicilor acesta este și mai important, având în vedere că forța și integritatea oaselor au de suferit pe măsură ce oamenii îmbătrânesc. Nu uitaţi că un consum de alimente bogate în calciu vă poate ajuta să contracaraţi aceste efecte negative. Nu în ultimul rând, este necesar un aport suficient de vitamina B12, pentru că nu mai poate fi absorbită adecvat de organism (stomacul produce mai puțin acid gastric, ceea ce îngreunează acest proces). Alimentele bogate în vitamina B12 sunt cele de origine animală, în principal produsele lactate și ouăle.