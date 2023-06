Durerea dentară nu este, neapărat, o consecință a unei igiene orale incorecte

Unii oameni se plâng că, deși sunt foarte responsabili și acordă atenția cuvenită igienei dentare, tot au dureri, chiar și în lipsa prezenței unei carii. Tocmai de aceea, trebuie să știți că pot exista o mulțime de cauze ale durerilor de dinți. De exemplu, terminațiile nervoase din interiorul dentinei (stratul interior al dintelui) expuse factorilor externi pot fi o cauză care explică apariția durerii dentare.Ce se întâmplă, de fapt? Dentina este expusă atunci când smalțul lipsește pe anumite zone din naștere (în 10% din cazuri, smalțul din apropierea gingiei este absent sau extrem de subțire) sau atunci când smalțul dentar se fracturează accidental. Potrivit dr. Mihaela Dan, în aceste situații apare sensibilitatea dentară la contactul cu agenții externi, în ciuda unui periaj dentar corect, iar uneori chiar și la contactul cu periuța dentară. Totodată, scrâșnirea dinților, provocată în principal de stres, duce la tocirea smalțului și uneori chiar și a dentinei. „Dintele are capacitatea de apărare, iar ca urmare a faptului că tocirea se produce treptat, nervul are timp să se retragă prin depunerea unui strat suplimentar de dentină, însă chiar și în aceste condiții, durerea dentară poate să apară. În același timp, presiunile constante exercitate asupra dinților, musculaturii și articulației aproape în fiecare noapte, vor determina apariția unei dureri ușoare sau moderate. Unii dinți sunt suprasolicitați din cauza contactelor anormale dintre ei, fapt care poate produce durere. Forțele mari exercitate asupra dinților pot face ca prismele subțiri de smalț de lângă gingie să sară, producând leziunile cuneiforme. Dentina este astfel descoperită și apare sensibilitatea dentară.Specialistul a precizat că, foarte rar, erupția molarului de minte trece neobservată, de cele mai multe ori apărând un disconfort, căruia la început nu îi identificăm cauza. „În prima fază vor apărea dureri difuze, produse de presiunile pe care molarul de minte le exercită croindu-și drum spre suprafață. Atunci când, în ciuda eforturilor de periaj dentar corect, sub gingia care încă acoperă parțial molarul de minte se acumulează resturi alimentare care duc la înmulțirea bacteriilor ce vor produce inflamația zonei și chiar acumularea de puroi, își face apariția pericoronarita, însoțită de dureri moderate sau chiar intense”, atenționează medicul. De asemenea, periajul prea agresiv sau aplicarea unei presiuni prea mari asupra dinților poate favoriza retracția gingivală și, implicit, apariția sensibilității dentare. Pentru a preveni o astfel de situație este recomandată folosirea unei periuțe dentare cu peri de duritate medie, folosită fără presiune exagerată sau periuța electrică cu senzor de presiune, precum și folosirea unei tehnici de periaj corecte, fără a pune presiune pe periuță, pentru că atunci periajul nu este mai eficient, ci doar poate produce leziuni dentare sau gingivale. Deoarece rădăcinile anumitor dinți se află în dreptul sinusurilor, presiunea unei infecții a sinusurilor poate fi confundată cu o durere dentară.Așadar, durerea dentară nu este în mod neapărat o consecință a unei igiene orale incorecte, ci poate avea o cauză simplă, ușor de tratat sau una mai serioasă. Ca urmare, vizita la medicul stomatolog este recomandată și necesară, pentru o evaluare corectă a situației și aplicarea unui tratament corespunzător.