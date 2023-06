Fruntași la tot ce nu trebuie. Județul Constanța, în top cu bolnavii de HIV/SIDA

Ea a precizat că monitorizarea stării pacienților a fost una dintre temele recurente și la ultimul eveniment pe tema „Implementării Strategiei Naționale HIV/SIDA”, la mijlocul lunii iunie. Toți experții invitați au vorbit despre cât de importantă este cunoașterea nivelului viral pentru pacient. De ce? Pentru că nivelul viral nedetectabil este esențial în ecuația bunei calități a vieții în relație cu sănătatea. Ca urmare, monitorizarea încărcăturii virale este o informație esențială pentru echipa de îngrijire care urmărește, pe de o parte, să ofere cele mai bune soluții de îngrijire pentru fiecare caz în parte, dar și atingerea obiectivului de politică globală de sănătate, și anume acela ca 90% dintre persoanele care urmează terapia antiretrovirală să aibă un nivel viral nedetectabil. În acest context, proiectul „Baylor Marea Neagră” este unul de „aducere la zi”, de depășire temporară a problemelor în ceea ce privește monitorizarea încărcăturii virale și a eficacității tratamentului. Proiectul permite accesul la teste de laborator pentru 250 de beneficiari, dintre cei care se află de mai multe luni pe lista de așteptare pentru acest tip de analize. În paralel, 700 de beneficiari vor primi cel puțin o sesiune de consiliere medicală sau psihologică cu privire la N=N. În cadrul proiectului care se va derula pe o perioadă de 12 luni, echipa de îngrijire pe termen lung a fundației și partenerii de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța vor identifica persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și au nevoie de monitorizarea încărcăturii virale.

Situația nu este deloc îmbucurătoare. Dacă, în urmă cu câțiva ani, județul Constanța număra 800 de pacienți cu HIV/SIDA, în prezent, cifra acestora a ajuns la aproximativ 1.000. Bineînțeles, susțin medicii, ca și până acum, principala cale de transmitere a bolii este cea sexuală, partenerii neprotejându-se împotriva eventualelor boli ce se pot transmite pe cale sexuală. Partea proastă este că o parte dintre bolnavi ajung la spital destul de târziu, doar când află, în urma unor banale analize medicale, că au o problemă de sănătate. Pentru a putea face față contextelor firești de viață de familie sau de viață profesională, persoanele care trăiesc cu HIV au, însă, nevoie de monitorizarea nivelului viral. Astfel, N=N, adică nedetectabil egal netransmisibil, devine o realitate, dacă o persoană care trăiește cu HIV are nivelul viral nedetectabil pentru cel puțin șase luni și continuă să își ia tratamentul corect. Numai astfel nu va transmite infecția cu HIV.„Există dovezi clare din cercetările din viața reală care indică faptul că tratamentul antiretroviral previne transmiterea sexuală a HIV atunci când încărcătura virală ARN este constant sub 200 de copii pe mililitru. Sub această limită de detecție se consideră că virusul este nedetectabil și devine netransmisibil sexual. Forma scurtă și memorabilă a acestui mesaj este formula «nedetectabil este egal cu netransmisibil», deja recunoscută de mulți, sau N=N. Vreau să subliniez că mesajul N=N poate fi implementat doar acolo unde este disponibilă o monitorizare adecvată a încărcăturii virale. Cu alte cuvinte, cel puțin o dată pe an, o persoană care trăiește cu HIV/SIDA ar trebui să-și cunoască statusul viral. Din păcate, la clinica noastră, pacienții noștri au avut acces limitat la acest standard de îngrijire și, chiar dacă această problemă este una sistemică, inițiem un proiect care va ajuta, cel puțin temporar, la acoperirea barierelor în materie de monitorizare a încărcăturii virale. Doar în acest context, vom putea discuta cu pacienții noștri despre nivelul lor de conștientizare cu privire la N=N. Vom intensifica și informarea în întreaga comunitate de pacienți cu privire la N=N, printr-o serie de mesaje standardizate, simple și ușor de înțeles, deoarece scopul nostru este să oferim pacienților căi prin care să își înțeleagă mai bine sănătatea”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv la Fundația „Baylor Marea Neagră”.