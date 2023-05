Examinarea fundului de ochi contribuie la detectarea prezenței oricăror anomalii ale vederii

Uneori, pentru ca medicul oftalmolog s─â v─â pun─â un diagnostic corect, este nevoie inclusiv de examinarea fundului de ochi, o examinare care nu este deloc dureroas─â, dac─â la asta v─â g├óndea┼úi. ├Än plus, este rapid─â ┼či simpl─â, iar ├«n c├óteva minute ve┼úi putea afla care sunt problemele oculare cu care v─â confrunta┼úi.Medicii sunt de p─ârere c─â acest test ar trebui s─â fie efectuat o dat─â pe an, mai ales dac─â a┼úi trecut de 50 de ani. De fapt, ideal este ca examinarea fundului de ochi s─â fac─â parte din controalele medicale regulate ale tuturor oamenilor. De ce? Pentru c─â este un test simplu, care poate detecta probleme oculare frecvente, chiar ├«nainte de a provoca simptome. Potrivit dr. Ruxandra Tomozei, examinarea fundului de ochi este o tehnic─â ce face posibil─â vizualizarea interiorului globului ocular. Totodat─â, ajut─â la detectarea prezen╚Ťei oric─âror anomalii ale vederii. De asemenea, serve╚Öte pentru a urm─âri evolu╚Ťia unor patologii precum hipertensiunea ╚Öi diabetul. ├Än acela╚Öi timp, testul este considerat cel mai simplu de efectuat ├«n cadrul controalelor oftalmologice, pentru c─â nu doare ╚Öi nu provoac─â disconfort dincolo de dilatarea pupilei, care provoac─â vedere ├«nce╚Ťo╚Öat─â timp de c├óteva ore.ÔÇ×Persoanele care au nevoie de aceast─â investiga┼úie trebuie s─â ┼čtie c─â examinarea fundului de ochi le permite medicilor s─â observe starea nervului optic, a vaselor de s├ónge ╚Öi a retinei. ├Än plus, examinarea fundului de ochi este un test de screening efectuat pentru a privi partea din spate ╚Öi interiorul ochiului. Aceast─â tehnic─â permite ca partea cea mai ad├ónc─â a ochiului s─â fie v─âzut─â prin pupil─â, dar este posibil─â ┼či vizualizarea unor zone precum macula, retina, discul optic ╚Öi mediile transparente, precum corneea, cristalinul, umoarea vitroas─â ╚Öi umoarea apoas─â. Tehnica poate urm─âri problemele oculare, cum ar fi glaucomul, degenerescen╚Ťa macular─â, cancerul ocular, problemele nervilor optici ╚Öi leziunile oculare. Mai departe, acest test permite identificarea bolilor oculare grave ├«n stadii incipiente ┼či face posibil─â ╚Öi urm─ârirea oric─âror anomalii identificateÔÇŁ, a precizat medicul.Preciz─âm c─â fundul de ochi poate diagnostica, printre altele, urm─âtoarele tulbur─âri: dezlipirea de retin─â (separarea retinei), tromboza retinian─â. Aceasta se refer─â la obstruc╚Ťia oric─ârei vene care transport─â s├óngele c─âtre retin─â. De asemenea, bolnavii pot afla dac─â sufer─â de degenerescen╚Ť─â macular─â, care face ca vederea central─â s─â fie pierdut─â sau de glaucom, care se refer─â la o pierdere a vederii periferice, din cauza deterior─ârii nervului optic. Din p─âcate, dac─â nu este tratat la timp, poate provoca orbire. O alt─â afec┼úiune grav─â care poate fi identificat─â cu ajutorul test─ârii este melanomul ocular, un tip de cancer. Alteori, pacien┼úii afl─â c─â sufer─â de retinopatie diabetic─â, ce implic─â o deteriorare a vaselor de s├ónge ale retinei, cauzat─â de diabet.