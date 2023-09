Greutatea scăzută la naștere poate avea implicații pe termen lung

Greutatea mică la naștere reprezintă o preocupare majoră în domeniul sănătății materno-infantile, cu consecințe semnificative asupra sănătății și dezvoltării copilului. Definită ca o greutate la naștere de sub 2.500 de grame, greutatea scăzută la naștere afectează milioane de nou-născuți din întreaga lume și poate avea implicații pe termen lung asupra copiilor și familiilor acestora. Potrivit specialiștilor, cauza principală a greutății mici la naștere o reprezintă nașterea prematură (înainte de a 37-a săptămână de gestație). Problemele de dezvoltare intrauterină, precum și factorii placentari (precum insuficiența placentară, placenta praevia sau dezechilibrele în fluxul sanguin materno-fetal), pot afecta, de asemenea, greutatea bebelușului. În plus, starea de sănătate a mamei poate influența greutatea bebelușului la naștere.În general, mamele care au probleme de sănătate preexistente, cum ar fi hipertensiune arterială, diabet, afecțiuni renale sau infecții, pot avea un risc crescut de a naște un copil cu greutate mică. Consumul de alcool, fumatul și utilizarea substanțelor interzise în timpul sarcinii pot, de asemenea, contribui la greutatea mică a nou-născutului. Violența domestică sau un istoric de nașteri premature anterioare constituie alți importanți factori de risc. De asemenea, greutatea mică la naștere poate afecta orice nou-născut, indiferent de sex. Cu toate acestea, anumite categorii de femei prezintă un risc mai mare. Printre acestea se numără:femeile în vârstă (peste 35 de ani) sau fetele prea tinere (sub 15 ani).