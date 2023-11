Necesarul zilnic de carbohidraţi variază, în funcţie de efortul depus

Carbohidrații sunt extrem de importanţi pentru susținerea efortului sportiv, aceștia fiind combustibilul necesar pentru activitatea musculară. Cantitatea optimă variază, însă, în funcție de tipul de activitate desfășurată, intensitatea și durata antrenamentului. În practică, susţin medicii, aproximativ 5 g/kg corp ar trebui să asigure necesarul optim de carbohidrați la persoanele care se antrenează la intensitate moderat-intensă 1-2 ore pe zi. De exemplu, o persoană de 60 kg care se antrenează timp de o oră zilnic la o intensitate moderat-intensă, aportul suficient de carbohidrați este situat între (5x60) – (7x60) sau 300-420 g carbohidrați.Valorile pot varia în funcție de obiectivele antrenamentului - dezvoltarea masei musculare, pierderea în greutate, îmbunătățirea rezistenței, de activitatea fizică din timpul zilei, excluzând activitatea sportivă, strategiile de alimentare înainte și după antrenament etc. În acelaşi timp. se recomandă sursele de carbohidrați care vin la pachet și cu alți nutrienți, precum fructele proaspete, fructele uscate, consumate întregi, sub formă de milkshake, amestecuri cu iaurt, batoane de tip granola. De asemenea, consumul fructelor sub formă de sucuri nu constituie o opțiune sănătoasă sau echilibrată prin care să se asigure aportul de carbohidrați, fiind bogat în zaharuri simple, rapid absorbabile, circa 10 g/100 ml.