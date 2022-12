Rondelele de orez ajută la slăbit și calmarea anxietății

La ora actuală, una dintre cele mai populare gustări sunt rondelele de orez, sărace în calorii, dar bogate în fibre, concepute pentru a menține o greutate sănătoasă. Ele sunt făcute din orez brun expandat, care se umple cu aer sub presiune și își mărește volumul. Astfel, aportul de carbohidrați și calorii este redus. În general, se consumă ca gustare sau aperitiv, singure sau combinate cu alte ingrediente. În plus, carbohidrații provin din amidon, iar datorită texturii crocante, ajută la calmarea anxietății. Specialiștii susțin că orezul expandat are un volum mai mare decât pâinea. Practic, aerul extinde orezul, iar aportul caloric este redus. Principalii nutrienți sunt carbohidrații, reprezentați de amidon, care furnizează aproape toată energia din această gustare. Mulți consideră carbohidrații inadecvați pentru dietele cu calorii limitate. Cu toate acestea, două rondele oferă doar 70 de calorii. Manganul conținut de acestea participă la producerea de colagen, la formarea oaselor și la menținerea funcției imunitare. La rândul ei, niacina reprezintă 10% din doza zilnică recomandată pentru adulți. Această vitamină, ca și altele din complexul B, participă la metabolismul carbohidraților pentru a-i transforma în energie. Potrivit unui grup de experți, orezul brun conține multe substanțe fitochimicale în tărâțe, cu efect antioxidant, cardioprotector, antidiabetic și antiobezitate. În prezent, există suficiente dovezi care leagă consumul de fibre alimentare de prevenirea și controlul diabetului de tip 2. În plus, prezența fibrelor poate regla nivelul zahărului în sânge, în caz de diabet. Din acest motiv, este de preferat să alegeți rondele de orez brun.