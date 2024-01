Pierderea virginităţii nu se realizează întotdeauna la primul act sexual

Pierderea virginității, indiferent că este vorba de fete sau de băieţi, este o etapă naturală a vieții, care are implicații fizice și psihologice. Specialiştii recomandă ca înainte de prima partidă de amor să vă informaţi despre începerea vieții sexuale. În plus, un consult înainte de primul contact sexual poate diminua anxietățile şi vă poate face să înțelegeţi prin ce urmează să treacă organismul și cum vă ajută toate informațiile de care aveţi nevoie pentru a nu suferi consecințe nedorite odată cu prima experiență sexuală. Potrivit medicilor, pierderea virginității la femei este privită, deseori, ca fiind echivalentă cu ruperea himenului, care poate să fie extrem de elastic sau foarte rigid. Există cazuri în care el nu se rupe deloc la debutul vieții sexuale, ci fenomenul se poate produce la prima naștere. Există, de asemenea, cazuri în care rigiditatea himenului este atât de mare încât este nevoie de intervenție chirurgicală pentru perforarea sa, astfel încât menstrele să se producă natural, fără dureri, la fel și actul sexual. La fel ca în cazul himenului, și frenul prepuțial al băieților se poate rupe în absența actului sexual cu penetrare. Frenul prepuțial este un țesut cu aspectul unei benzi elastice, situat sub glandul penisului, care leagă prepuțul de mucoasa vernală și îl contractă peste gland. Tot ca în cazul himenului, de la persoană la persoană, frenul prepuțial poate să fie mai elastic sau mai rigid. Există cazuri în care acesta este atât de strâns, încât glandul penisului nu poate să fie complet expus și atunci devine necesară intervenția chirurgicală.