Smoothie-uri recomandate pentru o sănătate optimă

Pentru a pregăti patru porții din acest smoothie, veți avea nevoie de două mandarine, jumătate de linguriță de pudră de curcuma, 300 ml de apă de cocos, o bucată de ghimber, puțină nucă de cocos rasă pentru textură. Puneți totul în blender până obțineți un amestec fin. Apoi, savurați băutura răcoritoare și foarte sănătoas. De asemenea, smoothie-ul cu morcovi, portocale, mango și curcuma este indicat de specialiști. Morcovii, pe lângă faptul că sunt bogați în beta-caroten, oferă o cantitate mare de vitamine, dar și minerale precum potasiu, mangan, fier, calciu și fosfor. Portocalele, la fel ca toate citricele, sunt o sursă importantă de vitamina A, B1, B2 și C, minerale și fibre. În plus față de întărirea imunității, acestea ajută la reglarea nivelului de colesterol și acid uric din sânge. Acest smoothie este o adevărată explozie de energie și. Pentru a-l pregăti, aveți nevoie de doi morcovi, un mango, două portocale, jumătate de lingură de pudră de curcuma și puțin ghimbir ras. După ce ați decojit morcovii, mango și portocalele, tăiați fructele cuburi și amestecați-le. Apoi, adăugați ghimbirul și curcuma și amestecați bine. Puteți păstra acest smoothie în frigider timp de două până la trei zile.





Curcuma sau turmericul este o rădăcină care aparține aceleiași familii ca și ghimbirul și este folosită sub formă de pulbere în gastronomie. În plus, susțin specialiștii, este un condiment foarte popular pentru puterea sa antiinflamatoare și antioxidantă. Acest condiment natural este ingredientul principal din curry, utilizat pe scară largă pentru a condimenta și aroma preparatele sărate, cum ar fi tocanele și supele. Cu toate acestea, puteți adăuga turmeric și în sucuri și smoothie-uri și îl puteți combina cu diferite tipuri de fructe pentru a vă bucura de toate proprietățile sale. De exemplu, smoothie-ul cu mandarine și curcuma este extraordinar pentru organism. Portocalele oferă vitamina C cu proprietăți antioxidante și ajută la îmbunătățirea funcției imunitare, iar curcuma are un efect antiinflamator. Acestea se combină cu ghimbirul, care, și el, contribuie la ameliorarea inflamației, iar nuca de cocos, pe care o mai puteți adăuga, pe lângă grăsimi și minerale, oferă smoothie-ului o aromă dulce.