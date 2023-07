Specialiștii atrag atenția asupra modului în care folosim prosoapele de baie

V-ați gândit vreodată că prosoapele de baie folosite ar putea fi o importantă sursă de infecție? Ei bine, studiile și analizele compilate de The Epoch Times, demonstrează că prosoapele de baie aparent curate sau ușor folosite, într-un mediu de baie potențial umed, pot ascunde nenumărate bacterii și pot provoca boli.Germenii de pe prosoape pot genera diverse boli de piele, căderea părului, infecții ale tractului urinar și chiar răspândirea bacteriilor rezistente la medicamente, cum ar fi E. Coli. Cele mai multe bacterii se adună pe prosoape de pe corpul, fața și mâinile oamenilor. Iar, cu cât este mai folosit un prosop, cu atât devine un mediu mai favorabil pentru bacterii. Chiar și prosoapele care par curate cu ochiul liber pot fi pline de zeci de mii de bacterii. Iar acest lucru prezintă o serie de riscuri pentru sănătate.Informațiile menționate anterior reprezintă rezultatele unui program de televiziune japonez numit „Non Stop”. Echipa a analizat conținutul bacterian al prosoapelor de baie și au descoperit că prosoapele care erau spălate proaspăt conțineau 190.000 de bacterii. După o zi de folosire, numărul bacteriilor a crescut la 17 milioane. După trei zile de utilizare, numărul de bacterii a crescut la 87 de milioane, iar după o săptămână fără spălare, la 94 de milioane.Noritoshi Ri, directorul Centrului de Cercetare pentru Igienă și Microbiologie din Tokyo, explică faptul că numărul de bacterii de pe un prosop după o săptămână de utilizare poate ajunge chiar și la peste 10 miliarde. Mai exact, echivalentul numărului de bacterii aflate pe o țeavă.Totodată, William Chao, toxicolog și profesor la Universitatea Creștină Chung Yuan din Taiwan, a declarat că, dacă prosoapele sunt lăsate nespălate timp de trei zile, pot conține o mare varietate de germeni.Cea mai frecventă bacterie din băi, de pe și din toalete, este E. coli. Nu este, însă, singura. Pe parcursul analizei, au fost găsite mai multe tipuri de bacterii, în funcție de condițiile fizice pe care le are persoana care a folosit prosopul. Printre acestea se numără Staphylococcus aureus, Salmonella și Legionella.Nu în ultimul rând, este foarte important și, totodată, un lucru greșit, faptul că multe persoane își împart, de regulă, prosoapele între ele. Este un obicei comun în familiile cu copii și în cupluri. Dacă, totuși, una dintre persoane are vreo infecție, prosopul poate deveni un mijloc prin care patologia este transmisă de la un om la altul, prin răspândirea bacteriilor. Așadar, mare grijă: folosirea prosoapelor cu un conținut ridicat de bacterii reprezintă un risc, anume că poate genera infecții.Petruța RIDICHE