Sunteţi însărcinată? Faceți ecografia morfologică de trimestru I!

Medicul a precizat că în intervalul 11-14 săptămâni de sarcină se evaluează foarte bine craniul fetal, profilul fătului, coloana vertebrală, structurile intra-abdominale: stomac, rinichi, vezica urinară şi membrele (se pot vedea inclusiv degetele de la mâini). Aşadar, dragi mămici, morfologia de trimestru I este foarte importantă, pentru că aveţi posibilitatea de a identifica din timp anumite anomalii ce pot pune probleme în dezvoltarea normală a fătului, iar unele din acestea sunt incompatibile cu viaţa, a subliniat medicul.





Aţi aflat că sunteţi însărcinată? Probabil că medicul obstetrician v-a recomandat încă din prima lună să vă programați din timp pentru o morfologie fetală (sau ecografie de sarcină), care vă va ajuta să fiți sigură că bebelușul are o dezvoltare normală. Morfologia fetală de trimestru I este investigația imagistică esențială în monitorizarea și evaluarea sarcinii, întrucât oferă informații despre sănătatea și dezvoltarea celui mic pe tot parcursul celor nouă luni de sarcină.Morfologia fetală de trimestru I se realizează între 11-14 săptămâni, atunci când fătul are o dimensiune cranio-caudală de 45/84 mm. Investigaţia la care facem referire are rolul de a estima vârsta exactă a fătului, în funcţie de lungimea lui, de a identifica posibilele sarcini multiple şi, bineînţeles, de a identifica posibilele suspiciuni pentru malformaţii cromozomiale. „Din punctul meu de vedere, morfologia de trimestru I este extrem de importantă, cel puţin la fel de importantă ca şi cea de trimestrul doi. Intervalul 11-14 săptămâni de gestaţie reprezintă, de fapt, singurul moment în care poate fi depistat riscul ca mama să aibă un copilaş cu sindromul Down, Patau sau Edwards. Cele din urmă sunt sindroame genetice cu malformaţii ecografice destul de evidente, însă copilaşii cu sindromul Down pot arăta perfect, din punct de vedere ecografic, şi totuşi sindromul să fie descoperit la naştere. Screening-ul acestor sindroame presupune o componentă ecografică, măsurarea transulcenţei nucale, prezenţa osului nazal, funcția valvei tricuspide, a ductului venos şi o componentă biochimică prin care se dozează două proteine din sângele matern. Acestea împreună cu date anamnezice ale pacientei sunt introduse într-un sistem care ne calculează riscul de sindroame genetice. Pe lângă riscurile de trisomii, datorită ecografelor performante, putem examina în trimestrul I anatomia fătului, similar examinării din trimestrul II, iar aici mă refer la inimioară, de exemplu. Astfel, un medic cu experienţă în ultrasonografie, dacă dispune de un ecograf performant şi de o sondă de înaltă rezoluţie, poate depista în trimestrul I până la circa 65%-70% dintre malformaţiile de cord fetal. La fel, la nivelul creierului, care nu este încă dezvoltat, apar semne că totul va decurge bine sau ce ne trezesc suspiciunea unor viitoare probleme”, a declarat dr. Irina Lupaşcu Mihai.