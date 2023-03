Un nivel ridicat al bilirubinei duce la apariția icterului

Bilirubina este un pigment galben care este prezent în organism. De obicei, nu provoacă probleme, dar unele boli pot face ca bilirubina să nu fie eliminată și să se acumuleze în sânge. În astfel de cazuri, îngălbenirea ochilor, a pielii sau a gingiilor este ceva obișnuit. Această situație este cunoscută sub numele de icter și este un semn clar că există o problemă în funcționarea ficatului. Tocmai de aceea, dieta pentru bilirubina ridicată este de ajutor în caz de icter, însoțind, desigur, tratamentul medicamentos.Pentru a optimiza funcțiile ficatului, este indicat să adoptați o dietă sănătoasă, bazată pe produse proaspete, gătite simplu și ușor digerabile. În plus, este important să consumați vitamine, antioxidanți, fibre și apă. Potrivit specialiștilor, valorile normale sunt între 0,1 și 1,2 miligrame per decilitru de sânge. Când nivelul este mai ridicat, apar hiperbilirubinemia și icterul. Icterul este îngălbenirea pielii și a membranelor mucoase și este unul dintre semnele acumulării bilirubinei în sânge. Nu este frecvent, dar poate apărea la adulții cu boli hepatice, precum sindromul Gilbert, ciroza sau hepatita. Ficatul are un rol esențial în digestie, deci tot ceea ce este ingerat este filtrat de acest organ, care este responsabil de transformarea nutrienților în energie. El produce bilă, care este necesară pentru digestia grăsimilor. În plus, filtrează deșeurile organice, alcoolul, toxinele și medicamentele. Prin urmare, orice aliment sau băutură implică efort din partea ficatului. De asemenea, excesul de grăsimi, sare și zahăr, precum și mesele foarte copioase sunt greu de digerat și duc la un nivel ridicat al bilirubinei.