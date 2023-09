23 septembrie, Ziua Internațională Împotriva Exploatării Sexuale și Traficului Femeilor și Copiilor

Sâmbătă, 23 septembrie, se celebrează Ziua Internațională Împotriva Exploatării Sexuale și Traficului Femeilor și Copiilor, care are rolul de informare și conștientizare asupra fenomenului și efectelor sale. Cu prilejul acestei zile recunoscute la nivel internațional, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța reamintește cetățenilor numărul unic de urgență 119, disponibil non-stop persoanelor aflate în nevoie.Numărul unic 119 a luat ființă pe 31 decembrie 2021 și a fost pus în funcțiune pe 5 ianuarie. DGASPC Constanța are un sediu destinat acestui număr de telefon, în cadrul căruia activează specialiști pregătiți astfel încât să deosebească situațiile limită. Aceștia triază, oarecum, cauzele de urgență. La acest număr poate să sune oricine, atât copii cât și adulți, pentru orice problemă legată de cerșetorie, de exploatare sexuală, violență în familie, jigniri asupra minorilor și așa mai departe. În funcție de tipul sesizărilor și de ceea ce se reclamă, reprezentanții instituției trimit cazul mai departe către Poliție, Parchet și, inclusiv, către compartimentele specializate DGASPC. Iar autoritățile competente urmează să ia măsurile care se impun în cazurile respective, în urma unei anchete sau a deplasării echipei mobile.„Cel puțin luna trecută, au fost înregistrate câteva telefoane pentru sesizarea cerșetoriei, iar mai departe s-a deplasat echipa mobilă. De obicei, când se sesizează cerșetoria, ca în orice alt caz, colegii de la 119 apelează Poliția. Iar noi trimitem o echipă mobilă formată dintr-un psiholog și o asistentă socială și, mai departe se fac cercetări și anchete. Numărul este disponibil non-stop și gratuit. Încercăm să transmitem un mesaj cu privire la faptul că nu trebuie să trecem cu vederea. Orice problemă legată atât de copii cât și de femei aflate sub violență domestică trebuie adusă la cunoștință. Lumea trebuie să sune. Facem apel ca toată lumea, dacă asistă sau se află într-o astfel de situație, să sune și, mai departe, vedem ce măsuri sunt necesare”, explică purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Marian Vasilache.